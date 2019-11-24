Три гола за семь минут – не гарантия успеха

сегодня, 22:55

В третьем матче подряд «Манчестер Юнайтед» забивает три мяча. А счастья нет. «Соккер.ру» - об игре, в которой МЮ забил трижды за семь минут, но не победил.

«Шеффилд Юнайтед» называют одним из открытий нынешнего английского сезона. Команда Криса Уайлдера находится во главе так называемого второго эшелона – плотной группы клубов, которые достаточно далеко отстали от первой четверки – у них своя битва. В этой компании и МЮ , и «Арсенал», и «Тоттенхэм». Но одним из предводителей внезапно оказался «Шеффилд». Фишкой команды стала ее защита.

До сегодняшнего матча «Шеффилд Юнайтед» пропустил в 12 турах девять мячей. Меньше только «Лестер» пропускает – у него восемь пропущенных и заслуженное второе место в Премьер-Лиге. Матч с МЮ серьезно подпортил статистику «Шеффилду», но заставил говорить о команде снова в восторженных тонах – такой парадокс. Как парадоксальна и статистика МЮ , который, получается, в третьем матче кряду забивает три мяча. Это же шикарно?! Но не побеждает. И это – печально.

«Манчестер» натолкнулся на организованную игру соперника, который забил быстрый гол и смог грамотно сдерживать манкунианцев, которые больше владели мячом (59 процентов игрового времени), точнее им распоряжались (81 процент точности передач против 73), но создавали не больше остроты (12:11 по ударам в пользу «Шеффилда» и 8:5 по ударам в створ). Тяжело рассуждать о том, какой исход встречи был бы более заслуженным и кому должно быть обиднее. Ведь с одной стороны, «Шеффилд» играл лучше 70 минут и вел со счетом 2:0. А с другой – МЮ совершил невероятный рывок, забил в промежутке между 72-й и 79-й минутами три мяча и вышел вперед, чтобы упустить победу на последних минутах. Кому обиднее? Можно оценить по словам тренеров.

Оле-Гуннар Сульшер (главный тренер «Манчестер Юнайтед»):

Фантастический финал игры. Мы все еще раз пересмотрим и проанализируем. При счете 0:1 в перерыве мы думали о желании бороться и отыгрываться. При счете 0:2 пришлось вспомнить худшее, например, матч с «Эвертоном», когда мы проиграли со счетом 0:4. Эта команда не сдается. Вот в чем разница между прошлым годом и нынешним. И мы могли забить четвертый мяч до того, как «Шеффилд» забил третий. Это показывает, чего можно добиться даже при счете 0:2. Нам не хватало физической мощи в центре поля, но ребята не сдавались. Мы не были идеальными, но могли победить. Урок, полученный сегодня, будет ценным.

Крис Уайлдер (главный тренер «Шеффилд Юнайтед»):

Немного разочарован тем, как мы пропустили первый мяч, позволив им вернуться в игру. Это же не Лига Один. Если чуть утратишь энергию – соперник все перевернет. Мы играли неплохо в первые 70 минут, комфортно, все контролировали. При счете 2:0 все было в наших руках. Через пару часов и пару бутылок пива мы вернемся к этому матчу. Что касается нашего третьего гола, то мы забили на последних минутах, праздновали, когда кто-то сказал, что гол может быть отменен. Использование ВАР немного ломает момент.

Действительно, ничьей могло не случиться, поскольку судьи засомневались в том, честно ли «Шеффилд Юнайтед» забил свой третий мяч. Возник конфуз, за который часто критикуют ВАР те, кто против частых обращений к видеоповторам. Ведь в динамике последние 20 минут игры смотрелись на одном дыхании и принесли невероятный спектр самых разных эмоций. А вот это вползание в эмоциональный яркий момент ВАР немного смазывает общее впечатление.

Оливер Макберни (нападающий «Шеффилд Юнайтед»):

Я сказал рефери, что не сомневаюсь в честности гола. Ребята боялись, что мяч коснулся моей руки, но я знал, что это не так. Когда мы показываем свой лучший футбол, можем соперничать с сильнейшими оппонентами. Мы знаем, что соперники боятся к нам приезжать. Но нужно играть так все 90 минут. В конце минут 10-15 были безумными. Если бы мы не набрали очко, это была бы катастрофа. Это жестокий мир Премьер-Лиги. Это минимум, который мы заслуживали.

Маркус Рэшфорд (нападающий «Манчестер Юнайтед»):

Соперник играл очень компактно, нам нужно было лучше двигаться. В первом тайме этого не хватало. Но мы поняли свои ошибки и смогли перевернуть игру. Она показывает, что мы учимся. Тренер знает, что когда мы атакуем, у нас все получается. Три гола – это хорошая реакция. Нужно было продолжать атаковать. Возможно, это принесло бы победу. Для обеих команд игра выдалась тяжелой. Когда ты ведешь со счетом 3:2, считаешь, что проделал большую работу. Но мы оказались в сложной ситуации.