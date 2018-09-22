«Ювентус» подал апелляцию на удаление Роналду

По данным из СМИ, «Ювентус» подал апелляцию на удаление нападающего Криштиану Роналду.
Напомним, что португальский форвард получил прямую красную карточку в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Валенсии». Ожидается, что апелляцию удовлетворят лишь частично, Роналду должен будет пропустить один матч. Практически нет шансов, что нападающий останется безнаказанным, а красную карточку отменят.
PS Когда удалили Буффона, они не возражали, за то сейчас на задних лапках прыгают перед старым португальцем, который только Сассуолам может забить.
PS Когда удалили Буффона, они не возражали, за то сейчас на задних лапках прыгают перед старым португальцем, который только Сассуолам может забить.