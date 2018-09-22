«Ювентус» подал апелляцию на удаление Роналду

сегодня, 14:11

По данным из СМИ , «Ювентус» подал апелляцию на удаление нападающего Криштиану Роналду.

Напомним, что португальский форвард получил прямую красную карточку в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Валенсии». Ожидается, что апелляцию удовлетворят лишь частично, Роналду должен будет пропустить один матч. Практически нет шансов, что нападающий останется безнаказанным, а красную карточку отменят.