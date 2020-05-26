«Вердер» и «Боруссия» М разошлись миром

«Вердер» разошелся миром с «Боруссией» Менхенгладбах в матче 28-го тура Бундеслиги.
«Бременцы» занимают 17-ю позицию в чемпионате Германии, набрав 22 очка. Клуб из Менхенгладбаха занимает четвертое место (53 очка).
Бремен, стадион Везерстадион
Вердер — Боруссия 0:0 (0:0)
«Вердер»: Павленка, Гебре Селасси, Велькович, Мойсандер, Фридль, Эггештайн, Гросс, Классен, Осако (Биттенкурт 62), Саржент (Зелке 74), Рашица (Бартельс 86)
Главный тренер: Кохфельдт Флориан.
«Боруссия»: Зоммер, Янчке (Бенсебаини 71), Гинтер, Эльведи, Лайнер, Крамер (Бенес 82), Нойхаус, Вендт, Штиндль (Хофманн 71), Тюрам (Херрманн 82), Плеа
Главный тренер: Розе Марко.
Предупреждения: Гебре Селасси 34, Велькович 41, Янчке 47
Судья: Грефе Мануэль.
Напомним, что ранее «Вольфсбруг» разгромил «Байер».