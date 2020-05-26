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«Вердер» и «Боруссия» М разошлись миром

вчера, 23:33
ВердерЛоготип футбольный клуб Вердер (Бремен)0 : 0Логотип футбольный клуб Боруссия (Менхенгладбах)БоруссияМатч завершен

«Вердер» разошелся миром с «Боруссией» Менхенгладбах в матче 28-го тура Бундеслиги.

«Бременцы» занимают 17-ю позицию в чемпионате Германии, набрав 22 очка. Клуб из Менхенгладбаха занимает четвертое место (53 очка).

Бремен, стадион Везерстадион

Вердер — Боруссия 0:0 (0:0)

«Вердер»: Павленка, Гебре Селасси, Велькович, Мойсандер, Фридль, Эггештайн, Гросс, Классен, Осако (Биттенкурт 62), Саржент (Зелке 74), Рашица (Бартельс 86)
Главный тренер: Кохфельдт Флориан.

«Боруссия»: Зоммер, Янчке (Бенсебаини 71), Гинтер, Эльведи, Лайнер, Крамер (Бенес 82), Нойхаус, Вендт, Штиндль (Хофманн 71), Тюрам (Херрманн 82), Плеа
Главный тренер: Розе Марко.

Предупреждения: Гебре Селасси 34, Велькович 41, Янчке 47

Судья: Грефе Мануэль.

Напомним, что ранее «Вольфсбруг» разгромил «Байер».

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Все комментарии
Alpribas
Alpribas
сегодня в 00:29
Равная игра.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 23:47
Ничья в пользу конкурентов.
FROLL 001
FROLL 001
вчера в 23:43
Нулевой результат, тоже результат.
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