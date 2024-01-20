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«Кадис», который интересуется Абаскалем, уволил главного тренера

вчера, 16:48

Пресс-служба «Кадиса» объявила об отставке главного тренера клуба Серхио Гонсалеса.

На данный момент «Кадис» занимает 18-е место в чемпионате Испании.

Напомним, что испанский клуб проявляет интерес к наставнику «Спартака» Гильермо Абаскалю.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 22:25
Если только Богданыча банду в нокаут отправит, то отпустим
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 22:21
Да там пришёл новый спортдир, у которого свои планы на нового главного тренера. Приведут того, кого устроят игроки от нового и его помощников.
А народной не привыкать менять тренера раз в год. Зато пару лямов отступных получат. На какого-нить негритёнка должно хватить...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:01
Гильермо наш и он будет рвать за ромб, Удачи Рыжему
lotsman
lotsman
вчера в 21:16
Глава пресс-службы Спартака Дмитрий Зеленов - Абаскаль сосредоточен на подготовке к сборам. Не видим смысла комментировать слухи.
Однако уже стало известно, что Спартак ведёт переговоры с руководством Кадиса. Спартак намерен потребовать у Кадиса 2 млн евро в качестве компенсации за уход Абаскаля. Эти 2 млн были прописаны в контракте в качестве отступных. Переговоры застопорились из-за того, что Кадис не намерен выплачивать отступные.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 18:16
Проанализировав комментария спартачей на сайте, а так же высказывания многих ветеранов Спартака можно сделать вывод, что большинство хочет, что бы Абаскаль покинул клуб и Спартак наконец то взял бы грамотного тренера, который будет способствовать возвращению на былые позиции.
А вот наверное из стана соперников наверное будет пожелания испанцу остаться и продолжать дальше экспериментировать и учиться на собственных ошибках.
Если сейчас мне здесь будут объяснять, что я не прав, что Абаскаля поддерживает руководство команды и все болельщики, что ему доверяют и он всё правильно делает и скоро Спартак будет чемпионом и гегемоном в РПЛ.
Ответ будет простым, это всё говорится из-за солидарности и желания защитить Спартака, а Абаскаль это тренер Спартака.
Я вообще не понимаю на чём основывался выбор руководства Спартака при выборе Абаскаля, ведь это реальное вредительство клубу.
pmytff3duyk3
pmytff3duyk3
вчера в 17:59
Только платить столько сколько в Спартаке они не смогут.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:54
Гонсалес : "Я в Сегунде работать не буду...зовите Абаскаля"
ABir
ABir
вчера в 17:25
Да эти бедолаги с последнего места чисто финансово Абаскаля не потянут
ABir
ABir ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:24
Так сильно в этом Кадисе интересуются Абаскалем, что даже Гонсалеса уволили.
112910415
112910415
вчера в 17:14
видно, Кадис кем-то другим интересуется
sova147
sova147
вчера в 17:03
Чудаки они многое не знают? Но готовы принять с любыми результатами. Берите скорее...
Capral
Capral
вчера в 16:55
Может потому и уволили, что претендуют на это сокровище... Удачи!!!
Гость
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