«Кадис», который интересуется Абаскалем, уволил главного тренера

Пресс-служба «Кадиса» объявила об отставке главного тренера клуба Серхио Гонсалеса.
На данный момент «Кадис» занимает 18-е место в чемпионате Испании.
Напомним, что испанский клуб проявляет интерес к наставнику «Спартака» Гильермо Абаскалю.
Пресс-служба «Кадиса» объявила об отставке главного тренера клуба Серхио Гонсалеса.
На данный момент «Кадис» занимает 18-е место в чемпионате Испании.
Напомним, что испанский клуб проявляет интерес к наставнику «Спартака» Гильермо Абаскалю.
А вот наверное из стана соперников наверное будет пожелания испанцу остаться и продолжать дальше экспериментировать и учиться на собственных ошибках.
Если сейчас мне здесь будут объяснять, что я не прав, что Абаскаля поддерживает руководство команды и все болельщики, что ему доверяют и он всё правильно делает и скоро Спартак будет чемпионом и гегемоном в РПЛ.
Ответ будет простым, это всё говорится из-за солидарности и желания защитить Спартака, а Абаскаль это тренер Спартака.
Я вообще не понимаю на чём основывался выбор руководства Спартака при выборе Абаскаля, ведь это реальное вредительство клубу.
А вот наверное из стана соперников наверное будет пожелания испанцу остаться и продолжать дальше экспериментировать и учиться на собственных ошибках.
Если сейчас мне здесь будут объяснять, что я не прав, что Абаскаля поддерживает руководство команды и все болельщики, что ему доверяют и он всё правильно делает и скоро Спартак будет чемпионом и гегемоном в РПЛ.
Ответ будет простым, это всё говорится из-за солидарности и желания защитить Спартака, а Абаскаль это тренер Спартака.
Я вообще не понимаю на чём основывался выбор руководства Спартака при выборе Абаскаля, ведь это реальное вредительство клубу.
Однако уже стало известно, что Спартак ведёт переговоры с руководством Кадиса. Спартак намерен потребовать у Кадиса 2 млн евро в качестве компенсации за уход Абаскаля. Эти 2 млн были прописаны в контракте в качестве отступных. Переговоры застопорились из-за того, что Кадис не намерен выплачивать отступные.
Однако уже стало известно, что Спартак ведёт переговоры с руководством Кадиса. Спартак намерен потребовать у Кадиса 2 млн евро в качестве компенсации за уход Абаскаля. Эти 2 млн были прописаны в контракте в качестве отступных. Переговоры застопорились из-за того, что Кадис не намерен выплачивать отступные.