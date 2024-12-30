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«Барселона» и «Челси» проявляют интерес к защитнику «Кристал Пэлас»

вчера, 17:06

К защитнику «Кристал Пэлас» и сборной Колумбии Даниэлю Муньосу проявляют интерес «Челси», «Манчестер Сити» и «Барселона».

Напомним, Муньос перешёл к «орлам» из «Генка» в январе 2024 года. Его контракт действует до июня 2027 года. В текущем сезоне 28-летний правый защитник провёл 18 матчей в АПЛ (2 гола, ассист и 5 жёлтых карточек) и 3 игры в Кубке английской лиги (ассист и 2 жёлтых карточки). Портал Transfermarkt оценивает Муньоса в 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Кристал Пэлас» проявляет интерес к полузащитнику «Ювентуса».

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Варвар7
Варвар7
вчера в 20:52
Ну в этом аспекте Барса явно уступит Челси...)
Гость
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