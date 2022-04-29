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вчера, 17:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Сельта». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.60. Вероятность ничьи оценивается в 3.20, а поражение доступно по котировке 2.80.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.75, а за «верх» — 2.10.

Пропускают матч

«Гранада»: Ариас Сантьяго — Травма бедра, Лосано Нейдер — Травма колена, Нева Карлос — Травма колена, Торрент Рауль — Травма колена, Альберто Соро — Травма, Гоналон Максим — Травма бедра, Рочина Рубен — Травма.

«Сельта»: Мальо Уго — Травма колена.

Форма команд

На данный момент «кельты» на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Насриды» отстают на 9 очков.

За последние пять матчей «Гранада» и «Сельта» набрали соответственно 5 и 4 очка. Разница мячей -4 и -2 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Гранада»: 1.09 — 1.70, дома 1.25 — 1.75.

«Сельта»: 1.09 — 1.12, в гостях 0.94 — 0.88.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 1:2.

Пять очных встреч

Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (1:0, 0:0, 3:1, 0:0, 0:2).

Команды обменивались забитыми голами в одной из последних пяти игр между собой (1:0, 0:0, 3:1, 0:0, 0:2).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал меньше (2.5)» с коэффициентом 1.75.