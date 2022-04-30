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вчера, 22:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Бетис». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.60. Вероятность ничьи оценивается в 3.15, а поражение доступно по котировке 2.85.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.57, а за «верх» — 2.40.

Пропускают матч

«Хетафе»: Максимович Неманья — Простуда, Хайме Мата — Травма плеча.

«Бетис»: Монтойя Мартин — Травма лодыжки, Акуоку Пол — Красная карточка, Камараса Виктор — Травма.

Форма команд

На данный момент «бетикос» на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Городские» отстают на 22 очка.

За последние пять матчей «Бетис» и «Хетафе» набрали соответственно 8 и 7 очков. Разница мячей 0 и +3 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Хетафе»: 0.94 — 1.12, дома 1.31 — 0.94.

«Бетис»: 1.70 — 1.15, в гостях 1.56 — 1.13.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 1:2.

Пять очных встреч

«Хетафе» — победитель четырех из пяти последних встреч между этими командами на своем поле (3:0, 1:0, 2:0, 0:1, 1:0).

Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (2:0, 1:0, 3:0, 1:0, 1:1).

Команды обменивались забитыми голами в одной из последних пяти игр между собой (2:0, 1:0, 3:0, 1:0, 1:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа хозяев» с коэффициентом 2.85.