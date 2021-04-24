«Александрия» — «Шахтер». Прогноз на матч чемпионата Украины (25.04.2021)

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вчера, 22:25

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам 23-й тур чемпионата Украины. «Шахтер» приедет в гости к «Александрии».

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является донецкий клуб. Поставить на победу команды можно по коэффициенту 1.33. Победа «Александрии» оценивается по 9.1, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.3.

В своей линии букмекеры предлагают коэффициент 1.62 на тотал больше 2.5 мячей. Не сильно отличается и вероятность низовой встречи: ТМ 2.5 – по 2.3. Поставить на исход «обе забьют» можно по коэффициенту 1.94.

Форма команд

«Шахтер» находится не в лучшей форме и уже окончательно уступил чемпионство в прошлом матче впервые за несколько лет. Команду ждут изменения, а оставшиеся матчи клубу необходимо доиграть так, чтобы сохранить итоговое второе место, которое дает путевку в квалификацию Лиги чемпионов. В прошлом туре «Шахтер» проиграл киевскому «Динамо» (0:1), а немного ранее обыграл на выезде «Мариуполь» (3:0).

«Александрия» на днях провела тяжелый матч в Кубке Украины, где не смогла добиться успеха. Команда отдала много сил, поэтому к матчу с «Шахтером» подойдет не в самых лучших физических кондициях. Однако «Александрия» всегда может навязать борьбу чемпиону Украины. Несколько дней назад «Александрия» проиграла в серии пенальти «Заре» в полуфинале Кубка, а последний тур чемпионата закончился поражением от «Львова» (1:3).

Информация для ставок

• «Александрия» проиграла пять матчей подряд во всех турнирах, а «Шахтер» проиграл три поединка.

• Восемь из девяти выездных матчей «Шахтера» завершились исходом «обе забьют — нет»

• «Шахтер» выиграл два матча из пяти последних против «Александрии», а остальные встречи закончились ничейным результатом

• Пять из шести последних встреч между клубами завершились «обе забьют»

Прогноз

«Шахтер» обязан сохранить второе место в чемпионате, поэтому будет играть агрессивно и только на победу. «Александрия» не в той форме, чтобы оказать серьезное сопротивление донецкому клубу. Сделать ставку на победу гостей с форой -1.5 можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.93.