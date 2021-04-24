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«Александрия» — «Шахтер». Прогноз на матч чемпионата Украины (25.04.2021)

вчера, 22:25

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам 23-й тур чемпионата Украины. «Шахтер» приедет в гости к «Александрии».

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является донецкий клуб. Поставить на победу команды можно по коэффициенту 1.33. Победа «Александрии» оценивается по 9.1, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.3.

В своей линии букмекеры предлагают коэффициент 1.62 на тотал больше 2.5 мячей. Не сильно отличается и вероятность низовой встречи: ТМ 2.5 – по 2.3. Поставить на исход «обе забьют» можно по коэффициенту 1.94.

Форма команд

«Шахтер» находится не в лучшей форме и уже окончательно уступил чемпионство в прошлом матче впервые за несколько лет. Команду ждут изменения, а оставшиеся матчи клубу необходимо доиграть так, чтобы сохранить итоговое второе место, которое дает путевку в квалификацию Лиги чемпионов. В прошлом туре «Шахтер» проиграл киевскому «Динамо» (0:1), а немного ранее обыграл на выезде «Мариуполь» (3:0).

«Александрия» на днях провела тяжелый матч в Кубке Украины, где не смогла добиться успеха. Команда отдала много сил, поэтому к матчу с «Шахтером» подойдет не в самых лучших физических кондициях. Однако «Александрия» всегда может навязать борьбу чемпиону Украины. Несколько дней назад «Александрия» проиграла в серии пенальти «Заре» в полуфинале Кубка, а последний тур чемпионата закончился поражением от «Львова» (1:3).

Информация для ставок

• «Александрия» проиграла пять матчей подряд во всех турнирах, а «Шахтер» проиграл три поединка.
• Восемь из девяти выездных матчей «Шахтера» завершились исходом «обе забьют — нет»
• «Шахтер» выиграл два матча из пяти последних против «Александрии», а остальные встречи закончились ничейным результатом
• Пять из шести последних встреч между клубами завершились «обе забьют»

Прогноз

«Шахтер» обязан сохранить второе место в чемпионате, поэтому будет играть агрессивно и только на победу. «Александрия» не в той форме, чтобы оказать серьезное сопротивление донецкому клубу. Сделать ставку на победу гостей с форой -1.5 можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.93.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.30 1.62 1.81 2.02
Лига Ставок 2.30 1.57 1.82 1.92
Мелбет 2.37 1.58
1XBET 2.37 1.58
BetBoom 3.85 1.22 2.30 1.55 1.80 1.90
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
сегодня в 01:28
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Александрия»
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