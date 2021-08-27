«Атлетико» — «Вильярреал». Прогноз на матч Примеры (29.08.2021)

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сегодня, 14:22

Мадридский «Атлетико» встретится с «Вильярреалом» в рамках третьего тура Испанской Примеры. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — «Атлетико». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.85, ничейный исход оценивается в 3.30, а победа «Вильярреала» в 5.30.

Форма команд

«Атлетико», усилившись нападающим «Герты», здорово стартовал в чемпионате, у команды шесть из шести возможных баллов. Клуб забил три мяча и пропустил всего один гол. Команда расположилась на второй строчке в турнирной таблице и уступает «Севилье» только за счет разницы мячей. Клуб обыграл «Сельту» 2:1, а затем расправился с «Эльче» 1:0.

«Вильярреал» начал этот сезон не лучшим образом. Клуб дважды сыграл вничью и расположился на 13-й строчке в турнирной таблице. В активе испанского клуба — два балла. Команда не смогла обыграть «Гранаду», матч закончился со счетом 0:0, с таким же счетом закончилась встреча с «Эспаньолом».

Информация для ставок

● «Вильярреал» не побеждает девять игр кряду

● «Атлетико» выиграл три матча из последних пяти

● «Вильярреал» забил пять голов в последних пяти матчах

Прогноз

Стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей меньше двух по коэффициенту 2.30.