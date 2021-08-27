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«Атлетико» — «Вильярреал». Прогноз на матч Примеры (29.08.2021)

сегодня, 14:22

Мадридский «Атлетико» встретится с «Вильярреалом» в рамках третьего тура Испанской Примеры. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Испания. Примера 2021/2022
Атлетико
Вильярреал
- : -
29 августа 2021, 23:00
воскресенье
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.853.345.43
Мелбет 1.83 3.46 5.50
1XBET 1.83 3.46 5.50
BetBoom 1.85 3.31 5.22

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — «Атлетико». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.85, ничейный исход оценивается в 3.30, а победа «Вильярреала» в 5.30.

Форма команд

«Атлетико», усилившись нападающим «Герты», здорово стартовал в чемпионате, у команды шесть из шести возможных баллов. Клуб забил три мяча и пропустил всего один гол. Команда расположилась на второй строчке в турнирной таблице и уступает «Севилье» только за счет разницы мячей. Клуб обыграл «Сельту» 2:1, а затем расправился с «Эльче» 1:0.

«Вильярреал» начал этот сезон не лучшим образом. Клуб дважды сыграл вничью и расположился на 13-й строчке в турнирной таблице. В активе испанского клуба — два балла. Команда не смогла обыграть «Гранаду», матч закончился со счетом 0:0, с таким же счетом закончилась встреча с «Эспаньолом».

Информация для ставок

● «Вильярреал» не побеждает девять игр кряду
● «Атлетико» выиграл три матча из последних пяти
● «Вильярреал» забил пять голов в последних пяти матчах

Прогноз

Стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей меньше двух по коэффициенту 2.30.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.28 1.69 1.66 2.34
Мелбет 1.70 2.33
1XBET 1.70 2.33
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Все комментарии
zq8p7kzdk4gx
zq8p7kzdk4gx
сегодня в 15:04
Футбольный клуб Атлетико (Мадрид) одержит победу.
shlomo
shlomo
сегодня в 14:24
Матрасники своего не упустят...
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