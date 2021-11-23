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«Барселона» — «Бенфика». Прогноз на матч Лиги чемпионов (23.11.2021)

23 ноября 2021, 21:19

«Барселона» и «Бенфика» встретятся в рамках 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов. Вашему вниманию анализ ставок букмекеров с прогнозом на матч, который состоится 23 ноября 2021 года на стадионе «Камп Ноу».

Лига чемпионов 2021/2022
Барселона
Бенфика
0 : 0
завершен
23 ноября 2021, 23:00
вторник
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.684.055.34
Фонбет 1.57 4.20 5.70
Мелбет 1.61 4.30 5.64
1XBET 1.62 4.28 6.10
BetBoom 1.61 4.11 5.92

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Барселону» фаворитом этой встречи. Ставки на победу хозяев поля компания Мелбет принимает по коэффициенту 1.66, ничья – 4.42, а заключить пари на победу «Бенфики» предлагается по котировке 5.25. Также эксперты прогнозируют результативный формат противостояния в столице Каталонии. Ставки на ТБ(2,5) можно сыграть по котировке 1.61, ТМ(2,5) – 2.26.

Форма команд

Две победы над киевским «Динамо» с одинаковым счетом 1:0 позволили «Барселоне» подняться на второе место в турнирной таблице группы E. Каталонский клуб опережает «Бенфику» на два балла, но в Лиссабоне очная встреча оппонентов завершилась убедительной победой хозяев поля (3:0).

«Бенфика», в свою очередь, прогнозируемо дважды уступила «Баварии» (2:5 и 0:4), показав провальную игру в обороне. На минувших выходных «Барселона» провела первую игру под руководством Хави. При невзрачной игре «сине-гранатовые» победили «Эспаньол» в каталонском дерби (1:0). «Бенфика» же на минувших выходных успешно сыграла в Кубке Португалии, пройдя в 1/8 финала за счет крупной победы дома над «Пасуш де Феррейрой» (4:1).

Информация для ставок

  • В 3 прошлых матчах «Бенфики» в турнире прошла ставка ТБ(2,5)
  • «Барселона» забивала и пропускала голы в 3 из 5 прошлых матчей на домашней арене
  • «Бенфика» сыграла на «обе забьют» в 3 предыдущих гостевых поединках всех турниров

Прогноз

«Бенфику» в предстоящей игре устроит ничейный результат, тогда как «Барселоне» желательно обыгрывать прямого конкурента. При этом у каталонцев никуда не делись проблемы с защитой, которыми вполне могут воспользоваться гости. Рекомендуем ставку на «обе забьют – да», которая в линии БК Мелбет идет по котировке 1.65.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.66 1.30 2.28 1.68 1.79 2.11
Мелбет 2.28 1.70
1XBET 1.25 4.15
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shlomo
shlomo
23 ноября в 21:30
Барса не проиграет этот матч
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