«Барселона» — «Бенфика». Прогноз на матч Лиги чемпионов (23.11.2021)

«Барселона» и «Бенфика» встретятся в рамках 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов. Вашему вниманию анализ ставок букмекеров с прогнозом на матч, который состоится 23 ноября 2021 года на стадионе «Камп Ноу».
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0 : 0
завершен
23 ноября 2021, 23:00
вторник
Ставки букмекеров
Букмекеры считают «Барселону» фаворитом этой встречи. Ставки на победу хозяев поля компания Мелбет принимает по коэффициенту 1.66, ничья – 4.42, а заключить пари на победу «Бенфики» предлагается по котировке 5.25. Также эксперты прогнозируют результативный формат противостояния в столице Каталонии. Ставки на ТБ(2,5) можно сыграть по котировке 1.61, ТМ(2,5) – 2.26.
Форма команд
Две победы над киевским «Динамо» с одинаковым счетом 1:0 позволили «Барселоне» подняться на второе место в турнирной таблице группы E. Каталонский клуб опережает «Бенфику» на два балла, но в Лиссабоне очная встреча оппонентов завершилась убедительной победой хозяев поля (3:0).
«Бенфика», в свою очередь, прогнозируемо дважды уступила «Баварии» (2:5 и 0:4), показав провальную игру в обороне. На минувших выходных «Барселона» провела первую игру под руководством Хави. При невзрачной игре «сине-гранатовые» победили «Эспаньол» в каталонском дерби (1:0). «Бенфика» же на минувших выходных успешно сыграла в Кубке Португалии, пройдя в 1/8 финала за счет крупной победы дома над «Пасуш де Феррейрой» (4:1).
Информация для ставок
- В 3 прошлых матчах «Бенфики» в турнире прошла ставка ТБ(2,5)
- «Барселона» забивала и пропускала голы в 3 из 5 прошлых матчей на домашней арене
- «Бенфика» сыграла на «обе забьют» в 3 предыдущих гостевых поединках всех турниров
Прогноз
«Бенфику» в предстоящей игре устроит ничейный результат, тогда как «Барселоне» желательно обыгрывать прямого конкурента. При этом у каталонцев никуда не делись проблемы с защитой, которыми вполне могут воспользоваться гости. Рекомендуем ставку на «обе забьют – да», которая в линии БК Мелбет идет по котировке 1.65.