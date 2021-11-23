«Блэкберн» — «Питерборо Юнайтед». Прогноз на матч Чемпионшипа (24.11.2021)

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23 ноября 2021, 01:40

24 ноября 2021 года «Блэкберн» примет «Питерборо Юнайтед» в рамках 19-го тура Чемпионшипа. Букмекеры Фонбет представили котировки на этот матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка считается «Блэкберн». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.65. Ничейный исход оценивается в 3.80, а победа гостей в 5.30.

Также можно сделать ставку на «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.80.

Форма команд

«Блэкберн» в нынешнем сезоне расположился на восьмой строчке в турнирной таблице. В активе команды 27 баллов. Английский клуб выиграл семь матчей, шесть раз играл вничью и проиграл в пяти встречах. Всего у «Роверс» 29 забитых и 27 пропущенных мячей. В последних матчах «Блэкберн» сыграл вничью с «Бристоль Сити», а также выиграл у «Шеффилд Юнайтед» и проиграл «Фулхэму».

«Питерборо Юнайтед» в нынешнем сезоне расположился на 22-й строчке в турнирной таблице. В активе английского коллектива 15 баллов. Команда выиграла четыре поединка, трижды играла вничью и проиграла в 11 встречах. Всего у «Питерборо Юнайтед» 17 забитых и 34 пропущенных гола. В последних матчах «Питерборо» проиграл «Сток Сити», а также уступил «Фулхэму» и сыграл вничью с «Хаддерсфилдом».

Информация для ставок

«Питерборо Юнайтед» не побеждает четыре игры кряду

«Блэкберн» выиграл три матча из последних пяти

У «Питерборо Юнайтед» четыре пропущенных мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом матче можно сделать ставку на победу «Блэкберна» и общий тотал больше 1.5 по коэффициенту 1.95. «Роверс» находится в хорошей форме, клуб много забивает, а «Питерборо Юнайтед» часто пропускает. Это идеальная ставка, которая точно сыграет в этом поединке.