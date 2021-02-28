«Челси» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч Премьер-Лиги (28.02.2021)

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сегодня, 10:40

«Челси» принимает «Манчестер Юнайтед» в рамках очередного тура АПЛ .

Ставки букмекеров

Букмекеры предлагают ставку, что «Челси» победит в этом матче с коэффициентом 2.26, на ничейный исход можно поставить за 3.40, а на победу «Манчестер Юнайтед» за 3.50.

Форма команд

«Челси» возглавил Томас Тухель, который дает результат здесь и сейчас. Клуб находится на пятой строчке в турнирной таблице и имеет в активе 43 пункта. «Челси» забил 41 гол и пропустил 25 матчей. В нынешнем сезоне «пенсионеры» выиграли 12 матчей, семь раз сыграли вничью и проиграли шесть поединков. «Челси» очень хорош при новом тренере, команда не проигрывает на протяжении нескольких матчей.

«Манчестер Юнайтед» отстает от лидера чемпионата на десять пунктов. В активе «красных дьяволов» 49 очков и вторая строчка в турнирной таблице. Команда забила 53 мяча и пропустила 32 гола. Удивительно, но «Юнайтед» лидер по количеству забитых мячей. Также команда выиграла 14 матчей, семь раз сыграла вничью и проиграла четыре поединка. Последние матчи с участием «красных дьяволов» очень хороши, клуб прогрессирует.

Информация для ставок

● «Манчестер Юнайтед» не проигрывает пять матчей кряду

● «Челси» победил в четырех матчах из последних пяти

● У «Челси» 23 забитых мяча в 12 домашних поединках этого сезона

Прогноз

Букмекеры рекомендуют поставить на «гол с 76 по 90 минуту» с коэффициентом 2.13. Также можно поставить на то, что «Челси» в этом матче забьет два гола с коэффициентом 2.35.

Ранее мы предлагали прогноз на матч «Спартак» — «Рубин».