«Эйбар» — «Алькоркон». Прогноз на матч Сегунды (13.11.2021)

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12 ноября 2021, 15:14

«Эйбар» примет «Алькоркон» в рамках 16-го тура испанской Сегунды. Матч состоится на стадионе «Ипуруа» в Эйбаре. Букмекеры Фонбет представили котировки на поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитом противостояния, по мнению букмекеров Фонбет, является «Эйбар». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.42. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 4.40 и на победу гостей за 8.00.

Дополнительная ставка на игру — «обе команды забьют — нет» по коэффициенту 1.70.

Форма команд

«Эйбар» идет на второй строчке в турнирной таблице. В активе клуба 28 баллов. В последних матчах «оружейники» сыграли вничью с «Фуэнлабрадой», а также обыграли «Реал Овьедо» и проиграли «Вальядолиду».

«Алькоркон» идет на 22-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба восемь баллов. В последних поединках «Алькоркон» сыграл вничью с «Аморебьетой», а также проиграл «Жироне» и «Ибице».

Информация для ставок

«Алькоркон» не побеждает шесть матчей кряду

«Эйбар» проиграл один матч из последних пяти

У «Алькоркона» три забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре можно сделать ставку на то, что хотя бы одна команда не забьет и «Эйбар» победит по коэффициенту 2.12. «Оружейники» находятся в отличной форме и регулярно забивают в матчах чемпионата, скорее всего, этот поединок будет за ними. Хозяева поля будут контролировать игру, так как гости в нынешнем сезоне совсем не впечатляют.