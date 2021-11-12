«Эйбар» — «Алькоркон». Прогноз на матч Сегунды (13.11.2021)

«Эйбар» примет «Алькоркон» в рамках 16-го тура испанской Сегунды. Матч состоится на стадионе «Ипуруа» в Эйбаре. Букмекеры Фонбет представили котировки на поединок.
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2 : 1
завершен
13 ноября 2021, 20:15
суббота
Ставки букмекеров
Фаворитом противостояния, по мнению букмекеров Фонбет, является «Эйбар». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.42. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 4.40 и на победу гостей за 8.00.
Дополнительная ставка на игру — «обе команды забьют — нет» по коэффициенту 1.70.
Форма команд
«Эйбар» идет на второй строчке в турнирной таблице. В активе клуба 28 баллов. В последних матчах «оружейники» сыграли вничью с «Фуэнлабрадой», а также обыграли «Реал Овьедо» и проиграли «Вальядолиду».
«Алькоркон» идет на 22-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба восемь баллов. В последних поединках «Алькоркон» сыграл вничью с «Аморебьетой», а также проиграл «Жироне» и «Ибице».
Информация для ставок
- «Алькоркон» не побеждает шесть матчей кряду
- «Эйбар» проиграл один матч из последних пяти
- У «Алькоркона» три забитых мяча в трех последних матчах
Прогноз
В этой игре можно сделать ставку на то, что хотя бы одна команда не забьет и «Эйбар» победит по коэффициенту 2.12. «Оружейники» находятся в отличной форме и регулярно забивают в матчах чемпионата, скорее всего, этот поединок будет за ними. Хозяева поля будут контролировать игру, так как гости в нынешнем сезоне совсем не впечатляют.