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«Генк» — «Шарлеруа». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (16.12.2021)

сегодня, 21:53

Интересную встречу двух боевитых команд подарит нам 19-й тур Высшей лиги Бельгии. «Генк» ждет в гости «Шарлеруа». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.933.853.71
Фонбет 1.88 3.95 3.75
Мелбет 1.91 3.94 3.68
1XBET 1.91 3.94 3.68
BetBoom 1.90 3.85 3.75

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Генк». Команда играет дома, поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.91. Победа «Шарлеруа» оценивается в 3.9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.65.

Букмекеры сомневаются в верховом матче и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.93. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 1.87. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.52.

Форма команд

«Генк» пребывает в достаточно глубоком кризисе и не может на данный момент составить конкуренцию лидерам чемпионата Бельгии. Коллектив занимает 11-е место, набрав 22 очка. Тренерскому штабу необходимо срочно исправлять ситуацию, чтобы бороться за более высокие места и выход в плей-офф. В последней игре чемпионата «Генк» минимально проиграл «Генту» (0:1), а ранее разошелся миром с «Мехеленом» (1:1).

«Шарлеруа» занимает высокое для себя четвертое место в чемпионате Бельгии, набрав уже 32 очка. Отставание от лидера составляет восемь баллов, а сам клуб набрал в последних пяти встречах девять пунктов, что является неплохим результатом. Два последних матча «Шарлеруа» завершились победами над «Остенде» (1:0) и «Стандардом» (3:0).

Информация для ставок

  • «Шарлеруа» выиграл шесть матчей из последних десяти, а «Генк» одержал всего одну победу
  • Девять из десяти последних матчей «Шарлеруа» на выезде закончились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Генк» выиграл четыре последних матча у «Шарлеруа» на своем стадионе

Прогноз

«Генку» очень сложно даются последние матчи и несмотря на положительную статистику личных игр с «Шарлеруа», в победу хозяев верится с трудом. Предлагаем сделать ставку на победу «Шарлеруа» в этом поединке по коэффициенту 3.9 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.41 1.58 1.92 1.91
Мелбет 2.40 1.59
1XBET 2.40 1.59
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