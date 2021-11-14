Греция — Косово. Прогноз на матч квалификации на ЧМ-2022 (14.11.2021)

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14 ноября 2021, 09:56

В рамках последнего тура квалификации на чемпионат мира Греция на своем поле примет Косово. Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

Котировки на данное противостояние далеко не равны, абсолютное преимущество отдается хозяевам. Взять победу Греции можно по коэффициенту 1.65 в БК Мелбет. Если неожиданно победят гости, то зайдет коэффициент 5.6 Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.75.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 2.2. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять по коэффициенту 1.62. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 2.15.

Форма команд

Греция завершает квалификацию домашним поединком, где постарается просто порадовать своих болельщиков. В минувшем туре греки принимали на своем поле испанцев и в плотной неуступчивой борьбе проиграли (0:1), финишировав на третьем месте в группе.

Косово заканчивает отбор на ЧМ -20222 на последнем месте с четырьмя очками в активе. Это неплохой результат для сборной, которая считается карликовой и не ставит перед собой серьезных задач. В прошедших матчах сборная проиграла дома Грузии (1:2), а также Иордании (0:2).

Информация для ставок

Безвыигрышная серия Косово насчитывает уже пять поединков

Греция выиграла два раза в крайних шести матчах

Пять из семи последних игр Косово завершились результатом «обе забьют – нет»

Четыре из пяти минувших встреч с участием Греции закончились ТМ 2.5

Прогноз

В этом матче ожидаем преимущество хозяев поля, которые желают завершить отбор на мажорной ноте. Косово находится не в лучшей форме, скорее всего, не сможет навязать свой футбол и отобрать очки, поэтому предлагаем сделать ставку на победу Греции по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Мелбет.