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«Гройтер Фюрт» — «Аугсбург». Прогноз на матч Бундеслиги (18.12.2021)

17 декабря 2021, 14:23

В 17-м туре чемпионата Германии можно будет наблюдать встречу аутсайдеров — «Гройтер Фюрт» примет на своем поле «Аугсбург». Матч обещает быть предельно интересным, поэтому предлагаем ознакомиться с прогнозами на эту встречу и обзором ставок букмекеров.

Германия. Бундеслига 2021/2022
Гройтер Фюрт
Аугсбург
0 : 0
завершен
18 декабря 2021, 17:30
суббота
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.083.542.41
Фонбет 2.95 3.45 2.35
Мелбет 3.91 3.60 2.02
BetBoom 3.47 3.47 2.14

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают минимальное предпочтение именно гостям. На победу «Аугсбурга» линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 2.5. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.5, а победа «Гройтер Фюрт» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 2.9.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.91. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 2.5 за 1.95. Ставка на «обе забьют» составляет 1.73.

Форма команд

«Аугсбург» проиграл всего одну игру из пяти последних в Бундеслиге, однако продолжает пребывать в зоне вылета. Коллектив идет на 16-м месте с 17 набранными очками и по дополнительным показателям уступает «Штутгарту», который идет на 15-м месте. Два последних поединка «Аугсбурга» завершились ничьей с «РБ Лейпциг» (1:1) и победой над «Кельном» (2:0).

«Гройтер Фюрт» только совсем недавно одержал первую победу в чемпионате, но вряд ли это сильно помогло катастрофической ситуации команды. Клуб идет на последнем месте, набрав всего четыре очка, что на девять баллов меньше, чем у ближайшего конкурента. В игре с «Аугсбургом» тренерский штаб не сможет рассчитывать сразу на шесть футболистов по причине различных травм. В последнем матче Бундеслиги «Гройтер Фюрт» проиграл на выезде «Боруссии» Д (0:3), а ранее команда минимально обыграла «Унион Берлин» (1:0).

Информация для ставок

  • «Гройтер Фюрт» выиграл только одну из пятнадцати последних встреч в чемпионате Германии
  • Четыре из пяти последних встреч «Аугсбурга» завершились исходом «обе забьют»
  • «Аугсбург» выиграл четыре из пяти последних поединков с «Гройтер Фюрт»

Прогноз

Оба коллектива обязаны бороться за очки в каждом матче, чтобы постараться покинуть зону вылета. Предполагаем, что болельщики увидят много мячей в «перестрелке» аутсайдеров. Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно сделать в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.91.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.89 1.46 1.96 1.94 1.54 2.64
Мелбет 2.07 1.85
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