«Гройтер Фюрт» — «Аугсбург». Прогноз на матч Бундеслиги (18.12.2021)

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17 декабря 2021, 14:23

В 17-м туре чемпионата Германии можно будет наблюдать встречу аутсайдеров — «Гройтер Фюрт» примет на своем поле «Аугсбург». Матч обещает быть предельно интересным, поэтому предлагаем ознакомиться с прогнозами на эту встречу и обзором ставок букмекеров.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают минимальное предпочтение именно гостям. На победу «Аугсбурга» линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 2.5. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.5, а победа «Гройтер Фюрт» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 2.9.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.91. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 2.5 за 1.95. Ставка на «обе забьют» составляет 1.73.

Форма команд

«Аугсбург» проиграл всего одну игру из пяти последних в Бундеслиге, однако продолжает пребывать в зоне вылета. Коллектив идет на 16-м месте с 17 набранными очками и по дополнительным показателям уступает «Штутгарту», который идет на 15-м месте. Два последних поединка «Аугсбурга» завершились ничьей с «РБ Лейпциг» (1:1) и победой над «Кельном» (2:0).

«Гройтер Фюрт» только совсем недавно одержал первую победу в чемпионате, но вряд ли это сильно помогло катастрофической ситуации команды. Клуб идет на последнем месте, набрав всего четыре очка, что на девять баллов меньше, чем у ближайшего конкурента. В игре с «Аугсбургом» тренерский штаб не сможет рассчитывать сразу на шесть футболистов по причине различных травм. В последнем матче Бундеслиги «Гройтер Фюрт» проиграл на выезде «Боруссии» Д (0:3), а ранее команда минимально обыграла «Унион Берлин» (1:0).

Информация для ставок

«Гройтер Фюрт» выиграл только одну из пятнадцати последних встреч в чемпионате Германии

Четыре из пяти последних встреч «Аугсбурга» завершились исходом «обе забьют»

«Аугсбург» выиграл четыре из пяти последних поединков с «Гройтер Фюрт»

Прогноз

Оба коллектива обязаны бороться за очки в каждом матче, чтобы постараться покинуть зону вылета. Предполагаем, что болельщики увидят много мячей в «перестрелке» аутсайдеров. Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно сделать в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.91.