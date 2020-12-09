«Хоффенхайм» — «Гент». Прогноз на матч Лиги Европы (10.12.2020)

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вчера, 07:22

«Хоффенхайм» уже гарантировал себе первую позицию в группе L. Будет ли команда мотивирована на игру с главным аутсайдером «Гентом»?

Ставки букмекеров

В БК Мелбет представлен коэффициент на победу «Хоффенхайма» в виде 1,43, ничья находится на отметке 5,35, а победа гостей представлена котировкой 7,20. Тотал в этом поединке 3,5 гола. Сыграть больше можно за 2,11, а меньше за 1,81.

Форма команд

«Хоффенхайм» с 13 набранными очками лидирует в своем квартете. Единственный раз, когда команда теряла очки, был в поединке с «Црвеной Звездой» (0:0). Все остальные встречи удалось выиграть. Благодаря последней победе над «Агсбургом» (3:1) «Хоффенхайм» смог несколько поправить свое дела в Бундеслиге и закрепиться на десятом месте в турнирной таблице.

«Гент» проваливает этот сезон. Команда, безусловно, не считалась лидером группы Лиги Европы, но, не набрать ни одного очка при разнице забитых и пропущенных мячей 3:11, это, пожалуй, слишком. В чемпионате Бельгии подопечные Хейна Ванхазенбрука играют не лучше. После поражения от «Остенде» в прошлом туре команда опустилась на 13-е место в турнирной таблице.

Информация для ставок

Только одна встреча зафиксирована в истории противостояний этих команд. Во 2-м туре ЛЕ «Хоффенхайм» победил «Гент» (4:1)

«Хоффенхайм» победил «Гент» (4:1) «Хоффенхайм» выиграл 6 из 10 последних домашних поединков

«Гент» проиграл 6 их 10 последних выездных матчей

Прогноз

«Хоффенхайм» заслуженно является фаворитом поединка, но, с большой долей вероятности, у команды будут серьезные эксперименты в составе, так как группа уже выиграна, а в Бундеслиге нужно поправлять текущее положение.

«Гент» проиграл уже четыре матча кряду. Команда будет нацелена просто выйти на поле и постараться зацепиться за очки. Мы считаем, что гости имеют, как минимум, весьма неплохие шансы, чтобы уйти от крупного поражения. Играем победу «Гента» с учетом форы в +1,5 мяча за коэффициент 1,84 в БК Мелбет.