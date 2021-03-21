ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Ингулец» — «Александрия». Прогноз на матч УПЛ (21.03.2021)

сегодня, 01:23

Интересную встречу двух коллективов подарит нам 19-й тур чемпионата Украины. Предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.103.042.09
Лига Ставок 3.75 3.15 2.10
Фонбет 3.90 3.10 2.10
Мелбет 3.88 3.04 2.15

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Александрия». Поставить на победу команды можно по коэффициенту 2.08. Победа «Ингульца» оценивается по 4.2, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.2. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.67. Вероятность того, что команды обменяются голами, оценивается с коэффициентом 1.86.

Форма команд

«Ингулец» за последнее время немного улучшил свои результаты в чемпионате и старается набирать очки. Команда занимает 11 место и имеет отрыв в 4 очка от зоны вылета. В прошлом туре «Ингулец» обыграл на выезде «Минай» (1:0), а немного ранее разошелся миром с «Колосом» (0:0).

«Александрия» идет на седьмом месте в чемпионате. Отставание от зоны Лиги Европы составляет 4 пункта, поэтому команде необходимо добирать максимальное количество очков в последних встречах. Последние два матча «Александрия» выиграла у «Олимпика» (2:0) и сыграла вничью с «Днепром-1» (0:0).

Информация для ставок

• «Александрия» проиграла один из последних шести матчей во всех турнирах
• «Ингулец» проиграл только в одном матче из последних четырех в УПЛ
• Последние два матча между командами выиграла «Александрия»
• В двух последних матчах между клубами был зафиксирован исход ТБ 4.5

Прогноз

Команды играют между собой результативно, мы предлагаем выбрать именно такой вариант. Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.2.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Динамо» Киев — «Рух».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.33 1.61 1.68 2.19
Лига Ставок 2.15 1.66 1.62 2.22
Погба-джокер и матч-менеджмент Сульшера. МЮ выбил «Милан» из Лиги Европы
19 мартаСергей Иванов в блоге Оценочные сужденияКомментарии3
Ударили камбэком по обыскам. «Барселона» выдала очередное шоу в Кубке Короля
04 мартаАлександр Чистяков в блоге Оценочные сужденияКомментарии9
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
«Челси» — «Краснодар»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии6
«Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
ПСЖ — «Истанбул Башакшехир». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии1
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100