«Ингулец» — «Александрия». Прогноз на матч УПЛ (21.03.2021)

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сегодня, 01:23

Интересную встречу двух коллективов подарит нам 19-й тур чемпионата Украины. Предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Александрия». Поставить на победу команды можно по коэффициенту 2.08. Победа «Ингульца» оценивается по 4.2, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.2. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.67. Вероятность того, что команды обменяются голами, оценивается с коэффициентом 1.86.

Форма команд

«Ингулец» за последнее время немного улучшил свои результаты в чемпионате и старается набирать очки. Команда занимает 11 место и имеет отрыв в 4 очка от зоны вылета. В прошлом туре «Ингулец» обыграл на выезде «Минай» (1:0), а немного ранее разошелся миром с «Колосом» (0:0).

«Александрия» идет на седьмом месте в чемпионате. Отставание от зоны Лиги Европы составляет 4 пункта, поэтому команде необходимо добирать максимальное количество очков в последних встречах. Последние два матча «Александрия» выиграла у «Олимпика» (2:0) и сыграла вничью с «Днепром-1» (0:0).

Информация для ставок

• «Александрия» проиграла один из последних шести матчей во всех турнирах

• «Ингулец» проиграл только в одном матче из последних четырех в УПЛ

• Последние два матча между командами выиграла «Александрия»

• В двух последних матчах между клубами был зафиксирован исход ТБ 4.5

Прогноз

Команды играют между собой результативно, мы предлагаем выбрать именно такой вариант. Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.2.

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