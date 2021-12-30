«Валенсия» — «Эспаньол». Прогноз на матч Примеры (31.12.2021)

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30 декабря 2021, 06:55

31 декабря 2021 года «Валенсия» примет «Эспаньол» в рамках 19-го тура Примеры. Букмекеры Фонбет представили котировки на очередную игру с участием «летучих мышей».

Ставки букмекеров

Фаворитом матча букмекеры выбрали «Валенсию». Поставить на победу команды можно по коэффициенту 1.75. Ничейный исход оценивается в 3.65, а победа «Эспаньола» в 4.90.

Форма команд

В этом сезоне у «Валенсии» восьмая строчка в турнирной таблице и 28 баллов. Команда выиграла семь поединков, столько же раз играла вничью и проиграла в четырех встречах. Всего у коллектива 30 забитых и 26 пропущенных мячей.

«Эспаньол» идет на 11-й строчке в турнирной таблице. В активе «попугаев» — 23 балла. У коллектива шесть побед, пять ничьих и семь поражений. «Эспаньол» забил 20 голов и пропустил 21 мяч.

Информация для ставок

● «Эспаньол» выиграл три матча из последних пяти

● «Валенсия» не проигрывает девять игр кряду

● У «Эспаньола» семь забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.75. Оба клуба выглядят неплохо, особенно «Валенсия», также команды много забивают.