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«Валенсия» — «Эспаньол». Прогноз на матч Примеры (31.12.2021)

30 декабря 2021, 06:55

31 декабря 2021 года «Валенсия» примет «Эспаньол» в рамках 19-го тура Примеры. Букмекеры Фонбет представили котировки на очередную игру с участием «летучих мышей».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.793.735.04
Фонбет 1.80 3.50 4.80
Мелбет 1.80 3.90 4.63
1XBET 1.80 3.90 4.63
BetBoom 1.80 3.83 4.32

Ставки букмекеров

Фаворитом матча букмекеры выбрали «Валенсию». Поставить на победу команды можно по коэффициенту 1.75. Ничейный исход оценивается в 3.65, а победа «Эспаньола» в 4.90.

Форма команд

В этом сезоне у «Валенсии» восьмая строчка в турнирной таблице и 28 баллов. Команда выиграла семь поединков, столько же раз играла вничью и проиграла в четырех встречах. Всего у коллектива 30 забитых и 26 пропущенных мячей.

«Эспаньол» идет на 11-й строчке в турнирной таблице. В активе «попугаев» — 23 балла. У коллектива шесть побед, пять ничьих и семь поражений. «Эспаньол» забил 20 голов и пропустил 21 мяч.

Информация для ставок

● «Эспаньол» выиграл три матча из последних пяти
● «Валенсия» не проигрывает девять игр кряду
● У «Эспаньола» семь забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.75. Оба клуба выглядят неплохо, особенно «Валенсия», также команды много забивают.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.69 1.52 1.87 2.05 1.46 2.92
Мелбет 2.15 1.78
1XBET 1.16 5.60
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Gahi
Gahi
30 декабря 2021 в 08:03
Победа команды "Валенсия" и тотал больше 2,5. Удачи
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