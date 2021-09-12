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«Колос» — «Мариуполь». Прогноз на матч украинской Премьер-лиги (12.09.2021)

12 сентября 2021, 12:07

Чемпионат Украины продолжается и на очереди уже 7-й тур соревнования. Здесь нас ждет игра «Колоса» и «Мариуполя». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Украина. Премьер-Лига 2021/2022
Колос
Мариуполь
1 : 3
завершен
12 сентября 2021, 17:00
воскресенье
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.943.653.89
Фонбет 1.80 3.85 4.15
Мелбет 1.89 3.70 3.96
1XBET 2.00 3.44 3.84
BetBoom 1.87 3.55 4.05

Ставки букмекеров

С явным фаворитом встречи букмекеры так и не определились. Поставить на победу ковалевского «Колоса» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2. В случае победы гостей зайдет коэффициент 3.7. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.67.

Также в линии букмекеры предлагают 1.86 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.96. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Колос» в 6-м туре УПЛ на выезде позорно проиграл «Динамо» (0:7) и попрощался со своим главным тренером Русланом Костышиным. Теперь под руководством нового коуча коллектив будет решать поставленные задачи на сезон и постарается выбраться из зоны вылета уже по итогу этого матча.

«Мариуполь» является худшей командой чемпионата после 6 туров, занимая последнее место в таблице с 1 баллом в активе. Тренерскому штабу так и не удалось усилить состав опытными футболистами, а потому приазовский коллектив, скорее всего, так и останется неконкурентным в новом сезоне.

Информация для ставок

  • Безвыигрышная серия «Колоса» насчитывает пять матчей, «Мариуполя» — шесть
  • «Мариуполь» пропускает минимум два мяча в пяти играх кряду
  • Шесть из семи крайних поединков «Колоса» завершились результатом ТМ 2.5
  • Последняя очная встреча завершилась поражением «Мариуполя» (1:4)

Прогноз

Здесь мы увидим тотальное преимущество домашней команды, которая под руководством нового тренера и в присутствии родных болельщиков будет крайне мотивирована выиграть у самой слабой команды лиги. Сделать ставку на победу «Колоса» можно по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.88 1.43 1.98 1.86 1.53 2.55
Мелбет 2.04 1.78
1XBET 5.38 1.15
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Все комментарии
zmu7ysp9w6d6
zmu7ysp9w6d6
12 сентября в 17:26
Футбольный клуб «Колос» (Ковалевка) одержит победу.
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