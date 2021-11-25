«Локомотив» — «Лацио». Прогноз на матч Лиги Европы (25.11.2021)

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25 ноября 2021, 11:54

Интересную встречу двух разных по игровому стилю команд подарит нам пятый тур группового этапа Лиги Европы. Московский «Локомотив» ждет в гости «Лацио». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Лацио». Команда играет на выезде, а поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.84. Победа «железнодорожников» оценивается по коэффициенту 4.6, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.5.

Букмекеры не очень верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 по коэффициенту 2.03. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.84. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.89.

Форма команд

«Лацио» рассматривался как один из фаворитов группы, но потерял много очков и идет только на втором месте с пятью баллами. Команда имеет хороший шанс закрепиться на втором месте в случае победы и сделать большой шаг для выхода в плей-офф турнира. В чемпионате Италии римский клуб идет только на шестом месте и часто теряет очки. Последние два спаренных тура Лиги Европы с «Марселем» завершились ничьими (2:2, 0:0).

«Локомотив» даже после смены главного тренера не может найти свою игру и стабилизировать результаты. Команда идет в группе Лиги Европы только на четвертой позиции с двумя очками, но успех в предстоящем поединке может многое изменить и дать неплохой шанс команде на участие в еврокубках весной. В двух матчах Лиги Европы «Локомотив» проиграл «Галатасараю» (0:1), а затем разошелся с ним миром в Турции (1:1).

Информация для ставок

«Локомотив» выиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах

«Лацио» не может выиграть на выезде уже семь матчей подряд

Четыре из пяти последних матчей московского клуба на своем стадионе завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Лацио» плохо выступает на выезде в последних матчах, мы предполагаем, что римляне не смогут одержать победу. Предлагаем сделать ставку на ничейный результат по коэффициенту 3.5 в букмекерской конторе Мелбет. Вероятнее всего, клубы смогут забить друг другу, но победителя не выявят.