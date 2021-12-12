«Локомотив» — «Уфа». Прогноз на матч чемпионата России (12.12.2021)

Интересную встречу двух команд с разных полюсов турнирной таблицы подарит нам 18-й тур чемпионата России. Московский «Локомотив» ждет в гости «Уфу». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.
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сегодня, 19:00
Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются «железнодорожники». Команда играет на своем стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.05. Победа «Уфы» оценивается по 3.95, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.4.
Букмекеры не очень верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2 – 1.73. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2 можно по коэффициенту 2.18. Невелика вероятность и того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.04.
Форма команд
«Уфа» на данный момент является одной из самых слабых команд чемпионата России и занимает предпоследнее место. Коллектив смог набрать всего 16 очков, чего мало для того, чтобы чувствовать себя в безопасности. В предстоящем поединке тренерский штаб не сможет рассчитывать сразу на пятерых травмированных футболистов. В прошлой игре РПЛ «Уфа» проиграла московскому «Динамо» (0:2), а ранее разошлась миром со «Спартаком» (1:1).
«Локомотив» имеет очень много травмированных футболистов и последний отрезок сезона складывается для команды очень неудачно. «Железнодорожники» опустились уже на шестое место с 25 очками и претендовать на чемпионство будет очень сложно. Клуб покинул Лигу Европы, заняв последнее место в группе и теперь все внимание переключит на чемпионат России. Последние два поединка «Локомотива» во внутреннем первенстве завершились поражениями от «Урала» (0:1) и тульского «Арсенала» (1:3).
Информация для ставок
- «Локомотив» проиграл пять последних матчей во всех турнирах
- «Уфа» не может выиграть на выезде уже семь поединков подряд
- Девять из десяти последних встреч между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Локомотив» выиграл четыре из десяти домашних матчей с «Уфой» за последнее время
Прогноз
«Локомотив» потерял многих футболистов по разным причинам и играть с позиции силы команде будет не так просто. Предполагаем, что нулевой счет будет долго висеть на табло и зрители не увидят большого количества мячей. Сделать ставку на тотал меньше 2 мячей можно по коэффициенту 2.18 в букмекерской конторе Мелбет.