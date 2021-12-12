«Локомотив» — «Уфа». Прогноз на матч чемпионата России (12.12.2021)

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сегодня, 16:02

Интересную встречу двух команд с разных полюсов турнирной таблицы подарит нам 18-й тур чемпионата России. Московский «Локомотив» ждет в гости «Уфу». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются «железнодорожники». Команда играет на своем стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.05. Победа «Уфы» оценивается по 3.95, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.4.

Букмекеры не очень верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2 – 1.73. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2 можно по коэффициенту 2.18. Невелика вероятность и того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.04.

Форма команд

«Уфа» на данный момент является одной из самых слабых команд чемпионата России и занимает предпоследнее место. Коллектив смог набрать всего 16 очков, чего мало для того, чтобы чувствовать себя в безопасности. В предстоящем поединке тренерский штаб не сможет рассчитывать сразу на пятерых травмированных футболистов. В прошлой игре РПЛ «Уфа» проиграла московскому «Динамо» (0:2), а ранее разошлась миром со «Спартаком» (1:1).

«Локомотив» имеет очень много травмированных футболистов и последний отрезок сезона складывается для команды очень неудачно. «Железнодорожники» опустились уже на шестое место с 25 очками и претендовать на чемпионство будет очень сложно. Клуб покинул Лигу Европы, заняв последнее место в группе и теперь все внимание переключит на чемпионат России. Последние два поединка «Локомотива» во внутреннем первенстве завершились поражениями от «Урала» (0:1) и тульского «Арсенала» (1:3).

Информация для ставок

«Локомотив» проиграл пять последних матчей во всех турнирах

«Уфа» не может выиграть на выезде уже семь поединков подряд

Девять из десяти последних встреч между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Локомотив» выиграл четыре из десяти домашних матчей с «Уфой» за последнее время

Прогноз

«Локомотив» потерял многих футболистов по разным причинам и играть с позиции силы команде будет не так просто. Предполагаем, что нулевой счет будет долго висеть на табло и зрители не увидят большого количества мячей. Сделать ставку на тотал меньше 2 мячей можно по коэффициенту 2.18 в букмекерской конторе Мелбет.