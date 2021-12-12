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«Локомотив» — «Уфа». Прогноз на матч чемпионата России (12.12.2021)

сегодня, 16:02

Интересную встречу двух команд с разных полюсов турнирной таблицы подарит нам 18-й тур чемпионата России. Московский «Локомотив» ждет в гости «Уфу». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.173.303.78
Фонбет 2.07 3.35 3.70
Мелбет 2.21 3.40 3.70
BetBoom 2.26 3.10 3.75

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются «железнодорожники». Команда играет на своем стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.05. Победа «Уфы» оценивается по 3.95, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.4.

Букмекеры не очень верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2 – 1.73. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2 можно по коэффициенту 2.18. Невелика вероятность и того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.04.

Форма команд

«Уфа» на данный момент является одной из самых слабых команд чемпионата России и занимает предпоследнее место. Коллектив смог набрать всего 16 очков, чего мало для того, чтобы чувствовать себя в безопасности. В предстоящем поединке тренерский штаб не сможет рассчитывать сразу на пятерых травмированных футболистов. В прошлой игре РПЛ «Уфа» проиграла московскому «Динамо» (0:2), а ранее разошлась миром со «Спартаком» (1:1).

«Локомотив» имеет очень много травмированных футболистов и последний отрезок сезона складывается для команды очень неудачно. «Железнодорожники» опустились уже на шестое место с 25 очками и претендовать на чемпионство будет очень сложно. Клуб покинул Лигу Европы, заняв последнее место в группе и теперь все внимание переключит на чемпионат России. Последние два поединка «Локомотива» во внутреннем первенстве завершились поражениями от «Урала» (0:1) и тульского «Арсенала» (1:3).

Информация для ставок

  • «Локомотив» проиграл пять последних матчей во всех турнирах
  • «Уфа» не может выиграть на выезде уже семь поединков подряд
  • Девять из десяти последних встреч между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Локомотив» выиграл четыре из десяти домашних матчей с «Уфой» за последнее время

Прогноз

«Локомотив» потерял многих футболистов по разным причинам и играть с позиции силы команде будет не так просто. Предполагаем, что нулевой счет будет долго висеть на табло и зрители не увидят большого количества мячей. Сделать ставку на тотал меньше 2 мячей можно по коэффициенту 2.18 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.15 1.77 1.63 2.39
Мелбет 1.66 2.43
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