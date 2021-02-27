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«Львов» — «Динамо» К: прогноз на матч чемпионата Украины (28.02.2021)

сегодня, 14:02

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам 16-й тур чемпионата Украины. «Динамо» К приедет в гости во Львов к местному клубу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
10.955.241.29
Fonbet 10.00 5.50 1.30
Мелбет 9.70 5.25 1.29
Лига ставок 9.00 5.00 1.31
Pin-up 11.00 4.90 1.31

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является киевский клуб. Поставить на победу команды можно с коэффициентом 1.3. Победа «Львова» оценивается в 9.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш с коэффициентом 5.5.

В своей линии букмекеры предлагают коэффициент 2.12 на тотал больше 3 мячей. Не сильно отличается и вероятность низовой встречи: ТМ 3 – за 1.72. Поставить на исход «обе забьют» можно с коэффициентом 2.14.

Форма команд

«Динамо» К совсем недавно одолело на выезде бельгийский «Брюгге» (1:0) и вышло в 1/8 финала Лиги Европы. Команда продолжает лидировать в чемпионате, хоть отрыв и сократился до одного пункта. Последними матчами в УПЛ для «Динамо» стала ничья с «Десной» (1:1) и победа над «Олимпиком» (3:1).

«Львов» обитает внизу турнирной таблицы, в активе команды всего 12 очков. Команда редко выигрывает и пытается набирать баллы за счет частых ничьих. Чтобы обезопасить себя от зоны вылета, коллективу необходимо действовать более сплоченно и лучше реализовывать голевые моменты у ворот соперника. В прошлом туре «Львов» проиграл «Колосу» (0:2), а неделей ранее оказался сильнее «Миная» (2:1).

Информация для ставок

• «Львов» выиграл один матч из последних восьми в чемпионате Украины
• «Динамо» имеет серию без поражений в чемпионате из шести матчей
• Киевский клуб забивает семь матчей подряд во всех турнирах
• «Львов» проиграл киевскому «Динамо» восемь матчей из девяти

Прогноз

Рекомендуем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет, что гости выиграют оба тайма предстоящего поединка. Коэффициент на данный исход составляет 2.8.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
10.955.241.29
Fonbet 10.00 5.50 1.30
Мелбет 9.70 5.25 1.29
Лига ставок 9.00 5.00 1.31
Pin-up 11.00 4.90 1.31
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shlomo
shlomo
сегодня в 14:06
Киевляне должны без проблем разбираться с хозяевами...
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