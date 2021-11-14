Люксембург — Ирландия. Прогноз на матч квалификации на ЧМ-2022 (14.11.2021)

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14 ноября 2021, 11:15

На заключительный тур квалификации на ЧМ -2022 Ирландия отправится в Люксембург, где предстоит игра с местной сборной. Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить на победу хозяев по коэффициенту 4.6. В случае ничейного результата порадует коэффициент 3.45, а если победят гости, то зайдет ставка по коэффициенту 1.85.

Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 по коэффициенту 2.35. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.55. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.18.

Форма команд

Люксембург после семи сыгранных матчей занимает третье место в группе и имеет в копилке девять зачетных балов. Но такие результаты не позволяют надеяться даже на раунд плей-офф, поэтому коллектив просто доигрывает квалификацию. В предпоследнем туре команда побывала в Азербайджане и без проблем добыла победу (3:1).

Ирландия в прошлом туре сотворила небольшую сенсацию, на своем поле не дала себя в обиду португальцам. Ничейный результат (0:0) также не позволяет надеяться на продолжение пути в Катар, но команда постарается зацепиться за третье место, потеснив оттуда своего нынешнего соперника.

Информация для ставок

Люксембург выиграл всего один раз в последних пяти домашних поединках

Серия без поражений Ирландии составляет пять матчей

Три крайних встречи с участием Ирландии завершились результатом «обе забьют – нет»

Люксембург пропускает в девяти играх подряд

Прогноз

В этом поединке, скорее всего, будет равная игра без явного преимущества одной из команд. Глобальные турнирные задачи отсутствуют, а потому вполне вероятно, что победитель так и не будет определен. Предлагаем сделать ставку на ничейный результат в БК Мелбет по интересному коэффициенту 3.45.