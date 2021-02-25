1614241245

сегодня, 11:20

25 февраля 2021 года ПСВ примет на своем поле «Олимпиакос».

Ставки букмекеров

Букмекеры уверены в победе ПСВ за 2.02. Также можно поставить на то, что в этом матче будет ничейный исход с коэффициентом 3.80, а в победу «Олимпиакоса» верят за 3.55.

Форма команд

В нынешнем сезоне нидерландский ПСВ занимает вторую строчку в турнирной таблице. В активе у клуба 50 пунктов. Команда сыграла 23 матча в Эре и выиграла из них 15. У клуба пять ничьих и три поражения. Также команда отметилась 54 забитыми мячами и 25 раз пропустила. У ПСВ все еще есть шанс выиграть чемпионат, но для этого необходимо побеждать в каждом матче. Также у клуба хорошие шансы и на Лигу Европы, самое главное сейчас — это пройти греков.

«Олимпиакос» занимает первую строчку в турнирной таблице чемпионата Греции по футболу. В активе у команды 58 пунктов. Клуб забил 56 голов и пропустил 11 мячей. Также «Олимпиакос» выиграл 18 матчей, четыре раза играл вничью и проиграл один поединок. Несмотря на великолепную статистику, последние матчи греков не внушают доверия. Этот клуб сбился с пути и пока не может найти свою оптимальную форму. Первенство Греции не отражает всю суть, в Лиге Европы клуб выступает иначе.

Информация для ставок

● ПСВ проиграл лишь раз в последних пяти матчах в своем чемпионате

● У «Олимпиакоса» три победы в пяти встречах чемпионата Греции

● ПСВ забивал в каждом из последних пяти матчей

Прогноз

В этом поединке можно поставить на то, что только одна команда забьет с коэффициентом 2.60. Также актуальная ставка на этот матч — тотал голов в первом тайме больше 1.5 с коэффициентом 2.40.

Ранее мы предлагали прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Реал Сосьедад».