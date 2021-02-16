«Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги Европы (18.02.2021)

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сегодня, 20:39

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам плей-офф Лиги Европы. «Реал Сосьедад» в первом матче принимает на нейтральном поле «Манчестер Юнайтед». Встреча состоится 18 февраля, а мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Манчестер Юнайтед». Команда играет гостевой поединок, поставить на их победу можно по коэффициенту 2.14. Победа «Реала Сосьедад» оценивается в 3.25, ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.60.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2,5 – 1.83. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2,5 можно за 1.97. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.69.

Форма команд

«Манчестер Юнайтед» не смог конкурировать в борьбе за чемпионство в АПЛ с командой Гвардиолы, но остается на втором месте с 46 очками в активе. Команда находится на достаточном уровне физических кондиций, чтобы добиваться результатов. Последними встречами «красных дьяволов» стала ничья с аутсайдером чемпионата «Вест Бромвичем» (1:1) и победа в Кубке над «Вест Хэмом» (1:0) в дополнительное время.

«Реал Сосьедад» на данный момент возглавляет группу преследования первой четверки Примеры. Команда расположилась на пятом месте, а отставание от ближайших конкурентов составляет восемь очков. В последних матчах «Реал Сосьедад» победил «Хетафе» (1:0) и «Кадис» (4:1).

Информация для ставок

«Манчестер Юнайтед» не проигрывает на выезде восемь матчей кряду

Команды встречались в 2013 году в группе Лиги чемпионов. Матчи закончились победой «Манчестер Юнайтед» (1:0) и ничьей (0:0)

Четыре последние встречи «Реала Сосьедад» из пяти завершились ставкой «обе забьют»

Четыре из пяти последних выездных матчей «Манчестер Юнайтед» завершились исходом тотал меньше 2,5 мячей

Прогноз

Обе команды находятся в хорошей физической форме и готовы побороться за выход в следующую стадию турнира. Рекомендуем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на исход «обе забьют» по коэффициенту 1.69. Нас ждет интересная игра с множеством ярких комбинаций и голевых моментов.

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