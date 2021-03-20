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«Санта-Клара» — «Тондела». Прогноз на матч чемпионата Португалии (20.03.2021)

сегодня, 01:50

«Санта-Клара» сыграет против «Тонделы» в рамках 24-го тура португальской Примейры. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на предстоящий матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.843.195.76
Лига Ставок 1.80 3.20 5.20
Фонбет 1.80 3.15 5.60
Мелбет 1.84 3.34 4.90
Pin-Up.ru 1.81 3.15 5.10

Ставки букмекеров

По мнению букмекеров, «Санта-Клара» является явным фаворитом матча, поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.80. Ничейный исход оценивается в 3.15. Победа «Тонделы» представлена коэффициентом 5.60.

Форма команд

«Санта-Клара» расположилась на седьмой строчке в турнирной таблице Примейры. В активе клуба 31 очко. В нынешнем сезоне команда выиграла девять поединков, четыре раза играла вничью и проиграла десять матчей. Команда забила 26 голов и пропустила 25 мячей.

«Тондела» находится на 11-й строчке чемпионата с 24 очками. Португальская команда выиграла 7 поединков, трижды сыграла вничью и проиграла в 13 матчах. «Тондела» забила 22 гола и пропустила 38 мячей. Если у «Санта-Клары» есть определённые проблемы с обороной, то дела «Тонделы» ещё хуже. Клуб крайне редко уходит с поля без пропущенного мяча.

Информация для ставок

  • «Тондела» и «Санта-Клара» проиграли в трех из последних пяти матчей
  • У «Санта-Клары» шесть забитых мячей в последних пяти матчах
  • «Тондела» пропустила девять мячей в последних пяти играх

Прогноз

Актуальная ставка на этот матч — тотал голов больше 2.5, по коэффициенту 2.25. Также можно поставить на то, что в этом матче будет ничья или победа «Тонделы», по коэффициенту 2.00.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч чемпионата Италии «Сампдория» — «Торино».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.26 1.69 1.66 2.31
Лига Ставок 2.16 1.65 1.62 2.21
Мелбет 1.69 2.29
Pin-Up.ru 2.20 1.61 1.62 2.18 1.32 3.15
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