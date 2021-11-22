«Сарагоса» — «Леганес». Прогноз на матч Сегунды (22.11.2021)

22 ноября 2021 года «Сарагоса» принимает «Леганес». Эта игра пройдет в рамках 17-го тура испанской Сегунды. Букмекеры Фонбет представили котировки на игру.
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0 : 2
завершен
22 ноября 2021, 23:00
понедельник
Ставки букмекеров
Фаворит противостояния — «Сарагоса». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.65. Ничейный исход оценивается по коэффициенту 2.85, а победа «Леганеса» идёт по коэффициенту 3.10.
Дополнительная ставка на матч — «обе команды забьют — да» по коэффициенту 2.07.
Форма команд
«Сарагоса» расположилась в нынешнем сезоне на восьмой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 22 пункта. Команда выиграла четыре поединка, десять раз играла вничью и проиграла в двух матчах. У испанского коллектива 15 забитых и 13 пропущенных мячей. В последних матчах «Сарагоса» выглядит очень даже неплохо. Команда выиграла у «Лас-Пальмаса», а также одолела «Спортинг» из Хихона и «Бургос».
«Леганес» расположился на 20-й строчке в турнирной таблице. В активе команды 15 пунктов. Испанский коллектив выиграл три матча, шесть раз играл вничью и проиграл в семи встречах. У «Леганеса» 15 забитых и 19 пропущенных мячей. В последних матчах «Леганес» сыграл вничью с «Реал Овьедо», а также победил «Уэску» и потерял очки в игре с «Картахеной.»
Информация для ставок
- «Сарагоса» не проигрывает 13 матчей подряд
- «Леганес» не проигрывает три матча кряду
- У «Сарагосы» шесть забитых мячей в трех последних матчах
Прогноз
В этой игре можно присмотреться к ставке на то, что «Леганес» не проиграет и общий тотал забитых голов составит меньше 2.5 по коэффициенту 2.07. Клуб в последнее время часто играет вничью, как и «Сарагоса». Есть вероятность, что команды разойдутся миром.