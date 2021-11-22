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«Сарагоса» — «Леганес». Прогноз на матч Сегунды (22.11.2021)

22 ноября 2021, 17:53

22 ноября 2021 года «Сарагоса» принимает «Леганес». Эта игра пройдет в рамках 17-го тура испанской Сегунды. Букмекеры Фонбет представили котировки на игру.

Испания. Сегунда 2021/2022
Сарагоса
Леганес
0 : 2
завершен
22 ноября 2021, 23:00
понедельник
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.782.923.08
Фонбет 2.80 2.85 2.90
BetBoom 2.78 2.97 2.78

Ставки букмекеров

Фаворит противостояния — «Сарагоса». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.65. Ничейный исход оценивается по коэффициенту 2.85, а победа «Леганеса» идёт по коэффициенту 3.10.

Дополнительная ставка на матч — «обе команды забьют — да» по коэффициенту 2.07.

Форма команд

«Сарагоса» расположилась в нынешнем сезоне на восьмой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 22 пункта. Команда выиграла четыре поединка, десять раз играла вничью и проиграла в двух матчах. У испанского коллектива 15 забитых и 13 пропущенных мячей. В последних матчах «Сарагоса» выглядит очень даже неплохо. Команда выиграла у «Лас-Пальмаса», а также одолела «Спортинг» из Хихона и «Бургос».

«Леганес» расположился на 20-й строчке в турнирной таблице. В активе команды 15 пунктов. Испанский коллектив выиграл три матча, шесть раз играл вничью и проиграл в семи встречах. У «Леганеса» 15 забитых и 19 пропущенных мячей. В последних матчах «Леганес» сыграл вничью с «Реал Овьедо», а также победил «Уэску» и потерял очки в игре с «Картахеной.»

Информация для ставок

  • «Сарагоса» не проигрывает 13 матчей подряд
  • «Леганес» не проигрывает три матча кряду
  • У «Сарагосы» шесть забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре можно присмотреться к ставке на то, что «Леганес» не проиграет и общий тотал забитых голов составит меньше 2.5 по коэффициенту 2.07. Клуб в последнее время часто играет вничью, как и «Сарагоса». Есть вероятность, что команды разойдутся миром.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.84 1.96 1.48 2.80
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shlomo
shlomo
22 ноября в 18:00
Игра на три результата
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