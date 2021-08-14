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«Севилья» — «Райо Вальекано». Прогноз на матч Примеры (15.08.2021)

вчера, 19:42

15 августа 2021 года на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» местная «Севилья» сыграет против «Райо Вальекано». Букмекеры Бетсити представили котировки на грядущий матч в Испании.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.464.588.19
Лига Ставок 1.47 4.60 7.20
Фонбет 1.47 4.20 7.50
Мелбет 1.52 4.28 8.10
1XBET 1.52 4.28 8.10
BetBoom 1.50 4.17 7.95

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Севилья». Поставить на победу «нервионцев» можно по коэффициенту 1.45. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 4.70 и на победу гостей по 7.40.

Форма команд

«Севилья» очень хорошо играла в прошлом сезоне, она до последнего тура считалась одним из фаворитов на завоевание золотых медалей. В товарищеских матчах этого сезона клуб играет очень даже неплохо. Команда знает, как побеждать, что было доказано в поединках против «Ковентри Сити» и «Лас-Пальмаса». В активе «Севильи» две победы и два ничейных исхода.

«Райо Вальекано» с трудом ворвался в Примеру. Команда неплохо выступала в Сегунде, но не настолько, чтобы без проблем стать частью высшего дивизиона. В товарищеских матчах клуб из пригорода Мадрида продолжает лихорадить. Команда дважды проиграла, дважды играла вничью и проиграла в одном поединке.

Информация для ставок

● «Райо Вальекано» не побеждает три матча подряд

● «Севилья» не проигрывает пять матчей подряд

● «Райо Вальекано» пропустил семь голов в последних пяти матчах

Прогноз

«Севилья» Хулена Лопетеги очень хороша, она много забивает и всегда старается играть только в атаку. Команда научилась противостоять не только аутсайдерам, но и топовым соперникам. В этом поединке стоит присмотреться к ставке на то, что команда забьет два гола подряд по коэффициенту 1.90. У команды собралась отличная банда в атаке.

Также букмекеры предложили отличный коэффициент на победу «Алавеса» в матче с «Реалом».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.71 1.52 1.91 2.00 1.49 2.80
Лига Ставок 2.80 1.43 1.91 1.86 1.51 2.50
Мелбет 1.78 2.21
1XBET 1.78 2.21
BetBoom 2.41 1.60 1.76 2.13 1.40 3.06
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shlomo
shlomo
вчера в 19:44
Хозяева не проиграют
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