«Севилья» — «Райо Вальекано». Прогноз на матч Примеры (15.08.2021)

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вчера, 19:42

15 августа 2021 года на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» местная «Севилья» сыграет против «Райо Вальекано». Букмекеры Бетсити представили котировки на грядущий матч в Испании.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Севилья». Поставить на победу «нервионцев» можно по коэффициенту 1.45. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 4.70 и на победу гостей по 7.40.

Форма команд

«Севилья» очень хорошо играла в прошлом сезоне, она до последнего тура считалась одним из фаворитов на завоевание золотых медалей. В товарищеских матчах этого сезона клуб играет очень даже неплохо. Команда знает, как побеждать, что было доказано в поединках против «Ковентри Сити» и «Лас-Пальмаса». В активе «Севильи» две победы и два ничейных исхода.



«Райо Вальекано» с трудом ворвался в Примеру. Команда неплохо выступала в Сегунде, но не настолько, чтобы без проблем стать частью высшего дивизиона. В товарищеских матчах клуб из пригорода Мадрида продолжает лихорадить. Команда дважды проиграла, дважды играла вничью и проиграла в одном поединке.

Информация для ставок

● «Райо Вальекано» не побеждает три матча подряд

● «Севилья» не проигрывает пять матчей подряд

● «Райо Вальекано» пропустил семь голов в последних пяти матчах

Прогноз

«Севилья» Хулена Лопетеги очень хороша, она много забивает и всегда старается играть только в атаку. Команда научилась противостоять не только аутсайдерам, но и топовым соперникам. В этом поединке стоит присмотреться к ставке на то, что команда забьет два гола подряд по коэффициенту 1.90. У команды собралась отличная банда в атаке.

Также букмекеры предложили отличный коэффициент на победу «Алавеса» в матче с «Реалом».