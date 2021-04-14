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«Шахтёр» — «Динамо» Киев. Прогноз на матч чемпионата Украины (17.04.2021)

вчера, 21:47

В 18-м туре УПЛ чемпион последних лет «Шахтёр» принимает лидера чемпионата «Динамо» Киев. Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.073.563.49
Лига Ставок 2.04 3.50 3.50
Фонбет 2.05 3.55 3.55
Мелбет 2.07 3.54 3.54
BetBoom 2.04 3.45 3.45

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче принято считать «Шахтёр», ставки на победу которого принимают в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.07. Сделать свой выбор в пользу киевского клуба можно по коэффициенту 3.45, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.55.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.04, а низовой исход (ТМ 2.5) можно взять по коэффициенту 1.78.

Форма команд

«Шахтёр» сильно отстал в турнирной таблице от «Динамо», и этот матч является последним шансом навязать борьбу за чемпионство. Команда вышла из кризиса и пытается стабильно набирать очки. В прошлом матче команда обыграла «Мариуполь» (3:0), а туром ранее оказалась сильнее «Ворсклы» (2:0).

«Динамо» показывает стабильную игру уже несколько месяцев подряд и имеет большие шансы выиграть чемпионат в этом сезоне. Подопечные Мирчи Луческу проявляют характер, некоторые матчи выигрывают на последних минутах. В матче с «Шахтёром», киевляне могут окончательно закрыть вопрос о чемпионе. Последние две игры «Динамо» выиграло у «Днепра-1» (2:0) и «Александрии» (2:1).

Информация для ставок

  • «Шахтёр» выиграл четыре последних матча из пяти против «Динамо»
  • «Динамо» выиграло шесть игр подряд в чемпионате Украины
  • Последние четыре игры между командами закончились тоталом больше 2.5 мячей
  • Четыре из пяти последних матчей между командами закончились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

В поединке «Шахтёра» и «Динамо» сложно предсказать победителя, ведь обе команды будут максимально мотивированы на победу. Рекомендуем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.04.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.55 1.52 1.79 2.05 1.40 2.95
Лига Ставок 2.40 1.53 1.74 2.02
BetBoom 2.45 1.50 1.74 2.00 1.39 2.80
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