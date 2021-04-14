«Шахтёр» — «Динамо» Киев. Прогноз на матч чемпионата Украины (17.04.2021)

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вчера, 21:47

В 18-м туре УПЛ чемпион последних лет «Шахтёр» принимает лидера чемпионата «Динамо» Киев. Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче принято считать «Шахтёр», ставки на победу которого принимают в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.07. Сделать свой выбор в пользу киевского клуба можно по коэффициенту 3.45, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.55.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.04, а низовой исход (ТМ 2.5) можно взять по коэффициенту 1.78.

Форма команд

«Шахтёр» сильно отстал в турнирной таблице от «Динамо», и этот матч является последним шансом навязать борьбу за чемпионство. Команда вышла из кризиса и пытается стабильно набирать очки. В прошлом матче команда обыграла «Мариуполь» (3:0), а туром ранее оказалась сильнее «Ворсклы» (2:0).

«Динамо» показывает стабильную игру уже несколько месяцев подряд и имеет большие шансы выиграть чемпионат в этом сезоне. Подопечные Мирчи Луческу проявляют характер, некоторые матчи выигрывают на последних минутах. В матче с «Шахтёром», киевляне могут окончательно закрыть вопрос о чемпионе. Последние две игры «Динамо» выиграло у «Днепра-1» (2:0) и «Александрии» (2:1).

Информация для ставок

«Шахтёр» выиграл четыре последних матча из пяти против «Динамо»

«Динамо» выиграло шесть игр подряд в чемпионате Украины

Последние четыре игры между командами закончились тоталом больше 2.5 мячей

Четыре из пяти последних матчей между командами закончились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

В поединке «Шахтёра» и «Динамо» сложно предсказать победителя, ведь обе команды будут максимально мотивированы на победу. Рекомендуем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.04.