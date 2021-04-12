«Славия» — «Арсенал». Прогноз на матч Лиги Европы (15.04.2021)

1618257211

вчера, 22:53

«Славия» ждет в гости «Арсенал». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок. Первый матч закончился ничейным результатом (1:1).

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Арсенал». Команда играет гостевой поединок, поставить на их победу можно по коэффициенту 1.83. Победа «Славии» оценивается по 4.4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.6.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.97. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.83. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.85.

Форма команд

«Славия» является абсолютным лидером чемпионата Чехии с отрывом в 17 очков от ближайших преследователей. Команда редко проигрывает и показывает хорошую игру в обороне. Последними матчами «Славии» стали победа над «Спартой» (2:0) и ничья с «Брно» (0:0).

«Арсенал» неуверенно отыграл первый матч против чешской команды и плохо выступает в чемпионате. Победа в Лиге Европы – единственный шанс для лондонцев попасть в Лигу Чемпионов на следующий сезон. Этот поединок один из самых решающих в этом сезоне для «канониров». В прошлом туре АПЛ «Арсенал» крупно обыграл «Шеффилд Юнайтед» (3:0), а ранее крупно проиграл «Ливерпулю» (0:3).

Информация для ставок

• «Славия» не проигрывает уже 23 матча во всех турнирах

• «Арсенал» выиграл всего один матч из последних пяти во всех турнирах

• «Арсенал» забивает в шести матчах подряд на выезде

Прогноз

Лондонскому клубу некуда отступать, мы предполагаем, что «Арсенал» найдет в себе силы вырвать победу на поле соперника. Рекомендуем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 1.83 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Вест Бромвич» — «Саутгемптон».