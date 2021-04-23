«Тамбов» — «Локомотив». Прогноз на матч Российской Премьер-Лиги (24.04.2021)

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вчера, 00:48

«Тамбов» сыграет против «Локомотива» в очередном туре Российской Премьер-Лиги 24 апреля. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на эту игру.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка является «Локомотив». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.13. Также можно сделать ставку на «обе команды забьют» по коэффициенту 2.55.

Форма команд

«Тамбов» находится на 16-й строчке в турнирной таблице, этот клуб набрал 13 баллов. Команда выиграла три поединка, четыре раза сыграла вничью и проиграла 19 матчей. В последних играх «Тамбов» все так же ужасен, как и в течение всего сезона.

«Локомотив» проводит очень хороший сезон, хотя в самом начале никто и не думал, что так будет. Клуб набрал 49 баллов и идет на второй строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 15 побед, четыре ничьих и семь поражений. В последних играх у «Локомотива» все очень хорошо, клуб регулярно набирает очки и идет к серебряным медалям в РПЛ .

Информация для ставок

«Тамбов» не может победить в девяти играх подряд

«Локомотив» побеждает в 10 играх подряд во всех турнирах

«Локомотив» забил 12 голов в последних пяти матчах

Прогноз

В этом матче можно поставить на победу «Локомотива» и ТБ 3,5 по коэффициенту 2.20. Еще одна актуальная ставка — пенальти в этом поединке — коэффициент 2.35.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Зенит» — «Ротор».