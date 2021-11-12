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«Вальядолид» — «Фуэнлабрада». Прогноз на матч испанской Сегунды (13.11.2021)

12 ноября 2021, 17:11

«Вальядолид» примет «Фуэнлабраду» в рамках 16-го тура испанской Сегунды. Этот поединок состоится 13 ноября 2021 года. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Испания. Сегунда 2021/2022
Вальядолид
Фуэнлабрада
3 : 0
завершен
13 ноября 2021, 18:00
суббота
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.653.586.89
Фонбет 1.62 3.65 6.10
Мелбет 1.60 3.62 5.75
BetBoom 1.60 3.72 6.17

Ставки букмекеров

Фаворит противостояния — «Вальядолид». Поставить на победу этого испанского клуба можно по коэффициенту 1.68. Ничейный исход оценивается в 3.65, а победа «Фуэнлабрады» в 5.50.

Дополнительная ставка на матч — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.98.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Вальядолид» расположился на шестой строчке в турнирной таблице. В активе испанского клуба 25 баллов. Команда выиграла семь поединков, четыре раза играла вничью и проигрывала в тех же четырех матчах. У клуба 21 забитый и 17 пропущенных мячей. В последних поединках «Вальядолид» обыграл «Мирандес», а также проиграл «Аморебьете» и выиграл у «Эйбара».

«Фуэнлабрада» находится в этом сезоне на 17-й строчке в турнирной таблице. Команда набрала 16 пунктов. В активе «Фуэнлабрады» три победы, семь ничьих и пять поражений. Испанский коллектив забил 12 голов и пропустил 14 мячей. В последних встречах «Фуэнлабрада» сыграла вничью с «Эйбаром», а также проиграла «Лас-Пальмасу» и «Жироне».

Информация для ставок

  • «Фуэнлабрада» не может выиграть вот уже шесть поединков подряд
  • «Вальядолид» проиграл всего один матч из последних пяти
  • У «Фуэнлабрады» два забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 3.05. В последнее время «Вальядолид» много забивает. Также эта команда считается фаворитом грядущего противостояния. Хозяева точно не упустят здесь победу.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.40 1.62 1.71 2.22
Мелбет 1.79 2.13
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Все комментарии
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12 ноября в 17:41
Футбольный клуб «Вальядолид» одержит победу.
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