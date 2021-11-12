«Вальядолид» — «Фуэнлабрада». Прогноз на матч испанской Сегунды (13.11.2021)

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12 ноября 2021, 17:11

«Вальядолид» примет «Фуэнлабраду» в рамках 16-го тура испанской Сегунды. Этот поединок состоится 13 ноября 2021 года. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Фаворит противостояния — «Вальядолид». Поставить на победу этого испанского клуба можно по коэффициенту 1.68. Ничейный исход оценивается в 3.65, а победа «Фуэнлабрады» в 5.50.

Дополнительная ставка на матч — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.98.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Вальядолид» расположился на шестой строчке в турнирной таблице. В активе испанского клуба 25 баллов. Команда выиграла семь поединков, четыре раза играла вничью и проигрывала в тех же четырех матчах. У клуба 21 забитый и 17 пропущенных мячей. В последних поединках «Вальядолид» обыграл «Мирандес», а также проиграл «Аморебьете» и выиграл у «Эйбара».

«Фуэнлабрада» находится в этом сезоне на 17-й строчке в турнирной таблице. Команда набрала 16 пунктов. В активе «Фуэнлабрады» три победы, семь ничьих и пять поражений. Испанский коллектив забил 12 голов и пропустил 14 мячей. В последних встречах «Фуэнлабрада» сыграла вничью с «Эйбаром», а также проиграла «Лас-Пальмасу» и «Жироне».

Информация для ставок

«Фуэнлабрада» не может выиграть вот уже шесть поединков подряд

«Вальядолид» проиграл всего один матч из последних пяти

У «Фуэнлабрады» два забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 3.05. В последнее время «Вальядолид» много забивает. Также эта команда считается фаворитом грядущего противостояния. Хозяева точно не упустят здесь победу.