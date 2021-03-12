«Ворскла» — «Днепр-1». Прогноз на матч чемпионата Украины (13.03.2021)

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вчера, 07:10

В 18-м туре УПЛ «Ворскла» сыграет дома с ФК «Днепр-1». Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок на этот поединок.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Ворсклу» фаворитом этой встречи. На победу хозяев можно поставить с коэффициентом 2.1. Триумф «Днепра-1» оценивается в 3.55, а ничейный исход принесет выигрыш с коэффициентом 3.4.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку 1.91 на ТБ 2.5. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно за 1.89. Ставка «обе забьют» представлена коэффициентом 1.72.

Форма команд

«Днепр-1» после зимнего перерыва не знает поражений в чемпионате. Исключением является только вылет от «Александрии» в Кубке Украины. Команда благодаря 8 очкам за последние 4 игры смогла покинуть зону вылета и чувствовать себя более уверенно в чемпионате. В прошлом туре «Днепр-1» сыграл вничью с «Александрией» (0:0), а немного ранее поделил очки с «Мариуполем» (2:2).

«Ворскла» удерживает пятое место в УПЛ и еще не проигрывала после возобновления чемпионата. Команда Юрия Максимова показывает симпатичный футбол и добивается результатов. В прошлом туре «Ворскла» обыграла «Мариуполь» (1:0), а до этого оказалась сильнее «Александрии» (3:1).

Информация для ставок

«Днепр-1» не проигрывает в чемпионате четыре матча подряд

«Ворскла» не проигрывает пять матчей в УПЛ

«Ворскла» проиграла всего один домашний матч из восьми последних

В матче первого круга нынешнего сезона команды сыграли вничью (2:2)

Прогноз

«Ворскла» очень хорошо себя выступает на своем поле и борется за возможность попробовать свои силы в еврокубках. Предположим, что команда из Полтавы сможет набрать три очка в этом матче. Сделать ставку на победу хозяев можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 2.1.