«Заря» — «Динамо» К: прогноз на матч чемпионата Украины (14.03.2021)

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вчера, 15:47

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам 18-й тур чемпионата Украины. «Динамо» Киев приедет в гости к «Заре».

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является киевский клуб. Поставить на победу команды можно с коэффициентом 2.31. Победа «Зари» оценивается в 2.95, а ничейный исход принесет игроку выигрыш с коэффициентом 3.55.

В своей линии букмекеры предлагают коэффициент 1.96 на тотал больше 2.5 мячей. Не сильно отличается и вероятность низовой встречи: ТМ 2.5 – за 1.84. Поставить на исход «обе забьют» можно с коэффициентом 1.77.

Форма команд

«Заря» в последнее время показывает отличный футбол и достойные результаты. Команда заслуженно идет на третьем месте и претендует на большее. Встреча с лидером чемпионата Украины станет одним из решающих матчей для команды из Луганска. Последние два тура «Заря» выиграла у «Львова» (4:0) и «Шахтера» (1:0).

«Динамо» провело очень сложный матч против «Вильярреала» в Лиге Европы (0:2). Команда выигрывает у «Шахтера» всего четыре очка, поэтому клубу необходимо набирать очки в этой встрече. В прошлой игре «Динамо» выиграло у «Миная» (3:0), а туром ранее уверенно разобралось со «Львовом» (4:1).

Информация для ставок

• «Заря» не может обыграть «Динамо» на своем поле уже 11 матчей

• «Динамо» проиграло всего один поединок из последних восьми во всех турнирах

• «Заря» выиграла пять матчей в УПЛ подряд

• Семь последних матчей между коллективами заканчивались исходом «обе забьют»

Прогноз

Команда из Луганска будет выглядеть свежее и более подготовленной к матчу с лидером чемпионата. Киевскому «Динамо» будет очень сложно добиться максимального результата после изнурительного поединка в Лиге Европы.

Сделать ставку на победу «Зари» с форой 0 можно в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход будет составлять 2.17.