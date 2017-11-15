Помогите Венгеру найти сборную

Мы говорим «Арсенал» - подразумеваем Арсена Венгера. Мы называем Венгера - подразумеваем «Арсенал». Но так будет не всегда. «Соккер.ру» ищет сборную для опытного француза.

Выбившийся из стройных рядов сорителей деньгами «Арсенал», отстав от финансового поезда Английской Премьер-Лиги, впервые за долгие годы не попал в Лигу чемпионов. Давление на наставника «канониров» Арсена Венгера возросло до невиданных показателей. Но опытный французский боец не сдался и подписал новый контракт с «Арсеналом», хотя многие фанаты оного наверняка желали, чтобы все шариковые ручки в окрестностях «Эмирейтс» пропали. И вот теперь Венгер, вздохнув, говорит о том, что был бы не против сменить место работы. Причем готов он возглавить целую сборную. Давайте посмотрим, какая федерация потенциально готова была бы принять француза с его принципами, взглядами и методами. Некоторые болельщики «Арсенала» уже готовы сами договариваться с этими федерациями, чтобы пристроить своего вечного гуру.

Сборная Франции

Автоматически всплывает сборная Франции. И это вполне логично. Венгер яркий эльзасский француз, любит свою страну, любит французских футболистов. В какие-то времена эта любовь достигала такой величины, что его «Арсенал» больше говорил по-французски, чем по-английски. Сейчас вроде успокоился, но порой заглядывает на просторы Лиги 1, только уже слишком дорогими стали те французы, на которых он хотел бы покуситься. Разве что Александра Ляказетта в последний момент успел умыкнуть, пока топ-конкуренты задумчиво чесали затылки. И все же. Францию он прекрасно знает, языкового барьера не будет. У него там прекрасные связи, налажены контакты.

Но есть проблема. И серьезная проблема. У нынешней сборной Франции все более чем хорошо. Главный тренер французов Дидье Дешам прекрасно справляется с работой, выросло статное поколение, готовое биться за трофеи и борющееся за них. К тому же Дешам дружит с президентом Федерации футбола Франции Ноэлем Ле Грэтом и располагает невероятно большим кредитом доверия. Может так случиться, что Венгеру еще долго-долго придется ждать, когда про него во Франции вспомнят. Для этого Дешаму либо должно самому надоесть, либо он должен крупно провалиться и не раз – все же дружба с инертным Ле Грэтом сильна. Вероятно, вариант для Венгера наиболее логичный, но уж очень сложно реализуемый на данном этапе.

Сборная Англии

Зачем покидать Лондон? Венгер уже в Англии как родной, сам он себя более чем комфортно ощущает на Туманном Альбионе. И успевает раздавать советы тренерскому штабу сборной Англии: кого звать – кого не звать. Видимо, подспудно примеряет на себя роль наставника этой сборной. Здесь тоже не будет языкового барьера, поскольку в английском Венгер уже разобрался весьма прилично. Не будет и траты времени на адаптацию, акклиматизацию – все знакомо. Опять же, все контакты и связи – тут же. Вот только Футбольной ассоциации Англии может не нравиться спесь ворчливого француза, который не раз негативно о ней высказывался. Зато нет проблемы в виде прочно закрепившегося тренера сборной. Все же Гарет Саутгейт воспринимается как-то не основательно, не фундаментально. Словно задержавшийся временщик, пусть и получается все пока неплохо. Но в Англии не будут миндальничать в случае первого же неуспеха – расстанутся с легкостью. А тут как раз и охочий до сборной Венгер подоспеет. Чем не вариант?

Сборная США

Понятно, что в Италию и Голландию звать Венгера не будут, чтобы исправлять плачевное состояние национального футбола. Там хватает тренерских кадров с именем и без, с опытом и без оного – только выбирай. А из других сборных, требующих большой перестройки, бросается в глаза американская. Там засыпали себя пеплом с головы до пят по поводу все же сенсационного непопадания на чемпионат мира. Народ и функционеры требуют перемен, обновлений, новых лиц и веяний. Для этого нужна крепкая встряска, специалист со стороны со свежим взглядом. Причем свежий взгляд – это не обязательно юный возраст. Венгер с его дотошностью и старательностью прошерстит всю МЛС до дна в поисках молодых и перспективных. Страна комфортная для проживания, язык знает, контрактом не обидят, опыт работы с европейскими наставниками неплохой – тот же Юрген Клинсманн долго держался. Замечательный вариант для сборной и для тренера – оба хотят чего-то свежего.

Сборная России

А за морозной свежестью – сюда. А что? А вдруг? Сборную Станислава Черчесова, самого тренера, его методы, стиль и манеры не критикует только ярый поклонник таланта наставника и ленивый. Верой и молитвами Виталия Мутко Черчесов проведет сборную по чемпионату мира (хорошо, что отбора не было). А вот потом? Много ли тех, кто верит, что после громогласного успеха россиян на домашнем чемпионате мира Черчесову предложат пожизненный контракт? Лишнее – вычеркнуть. Есть ощущение, что для Станислава Саламовича ЧМ-2018 будет последним турниром у руля сборной. А кого потом? Может наступить новая тяга к иностранцам с именем. Ожоги от Фабио Капелло немного затянулись, можно снова смотреть на запад. А Венгер – товарищ со всех сторон положительный, интеллигентный, основательный. К российским футболистам неравнодушен, поверил в Андрея Аршавина в свое время, хотел Александра Кокорина с Европой познакомить. Вдруг ему будет интересно проверить свои силы в России?

Сборная Китая

Этот пункт скорее условный. Сюда можно отнести и сборную Катара, например. То есть ту категорию национальных команд, которую тренер с именем может возглавить либо будучи большим авантюристом, желающим совершить невероятный прорыв, либо просто стремящимся много заработать. Про Венгера и его жадность, кстати, кое-какие слухи ходили. Однако многими он воспринимается скорее как любитель испытать чего-то эдакого: купить Пак Чу Юна, например. Почему бы не попытаться блеснуть со сборной Катара на домашнем для него чемпионате мира? Или не покопаться в талантах китайской лиги с блокнотиком, не поднять футбол Китая на новый уровень? Мешок денег – в качестве бонуса.

Так или иначе, у Венгера контракт с «Арсеналом» рассчитан до 2019 года. Он уже над его подписанием думал долго. Вероятно, это последний договор между клубом и специалистом, который им управляет с 1996 года. Время, чтобы обдумать возможные варианты со сборными, у Венгера есть. Хотя ходят слухи и о досрочном расторжении договора. Это может случиться, например, следующим летом, когда сборные как раз будут обновляться перед новым циклом. Тут-то и пригодится такой солидный свободный тренер.