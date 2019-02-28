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«Реал» старался, но «Барселону» не впечатлили

28 февраля 2019, 02:04
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Месси Лионель
Месси Лионель
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Рамос Серхио
Рамос Серхио
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Суарес Луис
Суарес Луис
Нападающий

«Сливочные» старательно гоняли врагов в ответном поединке полуфинала Кубка Испании… А к чему это привело – на «Соккер.ру».

«Реал» перед ответной игрой против «Аякса» ждет еще одно Эль Класико в чемпионате, а «Барселоне» проще – их ответный поединок с «Лионом» состоится через две недели. Так что для Солари было крайне важно и угадать с основой, и правильно сыграть в Кубке Короля против извечного врага, чтобы был базис для подготовки к следующим непростым играм. 

Как видите, не получилось, хотя вели себя хозяева правильно. Если в первом выездном матче «Реал» был осторожен и смог сдержать неоднозначных в этом сезоне каталонцев, и даже забил выгодный выездной мяч, то сегодня в родных стенах, где не так давно проиграли «Жироне», отбегали до перерыва намного сильнее. Инициатива исходила от «сливочных» – в первом тайме счет по ударам был 6:1 (и 2:0 по точным выстрелам). 

Также, если бы матч судил арбитр предыдущего поединка «Реала», то мы бы увидели пенальти в ворота гостей после падения Винисиуса в штрафной площади. Но рефери задал британскую планку борьбы – позволял очень грубые фолы и долго не наказывал никого желтыми карточками. Правда, поначалу не складывалось впечатление, что судья работает на одну из команд, ведь шалили обе стороны. 

Не видели четкого футбола, хотя от этого Эль Класико лишь выиграло, ведь получилось алогичным. «Реал» и «Барселона» сейчас не в идеальной форме, но благодаря этому мы увидели много ошибок и достаточно интересных подходов. Фолы поначалу убивали темп – грубили сразу, как только назревала опасность И Бензема зря не забил в первом тайме – не смог принять сложный мяч и сразу ударить мимо вратаря, не заставил каталонцев испугаться. 

А так и после перерыва «Барселона» сделала то, что проворачивала не один раз, хотя в основном с помощью не Дембеле и Суареса, а Месси – они реализовали намеки на моменты, перечеркнув в целом очень приличную игру «Реала» в домашней игре на вылет. 

Числа и факты после Эль Класико 

- два удара в створ – три забитых мяча, классика жанра подобных матчей. «Реал» атаковал, атаковал, 13 выстрелов нанес, трижды заставил тер Штегена вступить в игру, и дважды было опасно, а в итоге две контратаки – одна с автоголом, и пенальти привели к домашнему разгрому; 

- «Барселона» в шестой раз подряд вышла в финал Кубка Короля, и это рекорд всех времен. Предыдущие пять финалов принесли четыре трофея (30 кубков всего). А единственный, кто не пустил к нужным медалям, был «Реал». Но теперь «Барселона» снова фаворит финала; 

- Месси провел 40 Эль Класико. До рекорда Мануэля Санчиса осталось три поединка, хотя у Лионеля пока есть серьезный конкурент – у Рамоса сегодня был 41 матч против «Барселоны» в составе «Реала». Но Лионель моложе – будет рекордсменом. И является талисманом, ведь с ним на поле у каталонцев всего 12 поражений в 40 Эль Класико; 

- «Реал» не проигрывал в 34 из 38 матчах Кубка Короля до этого вечера. То есть в целом у команды было немного плохих матчей в турнире, но «Реал» всегда нарывался на соперников, которые оставляли его за бортом до финала. Теперь этим оппонентом стала «Барселона» – «сливочным» традиционно не везет в Кубке, ведь они не были в финале с 2014 года; 

- до этого поединка на «Сантьяго Бернабеу» в матчах «Реала» и «Барселоны» в 7 из 8 случаев мы видели «тотал больше 2.5», и сегодняшний матч не подвел ожидания – футбол получился веселым, и хотя скорее ждали голы в те и другие ворота, отметку в три мяча за вечер прошли, как в большинстве случаев; 

- «Барселона» уступила «Реалу» по количеству атак. Но в плохой для себя вечер не отстала по владению мяча, точности пасов, количеству обводок и перехватам мяча. «Реал» имел небольшой перевес по большинству компонентов, кроме ударов, но каталонцы хорошо окопались – 14 выносов гостей указывают на то, кто атаковал чаще. 

Эффективность (везучесть) вечера. Атака «Барселоны» 

Луис Суарес играет плохо в этом сезоне. Уругваец и в роли Бензема смотрится неважно, то есть не играет ради Месси так, как Карим ради Роналду в прошлом. Дембеле сегодня тоже ничем не отметился до первого гола – Усман сорвал созданный игроками «Реала» момент до перерыва, а потом растворился на поле. 

Также не удивительно, что Месси против «Реала» не сыграл так, как против «Севильи». Любому футболисту сложно выдать два подряд таких феноменальных представления. Кроме того, хотя Лионель и рекордсмен Эль Класико всех времен, и «Мадрид» среди его любимых соперников, к работе против аргентинца готовились. Но упустили из виду, что Дембеле и Суарес могут создать голы из ничего. 

По факту тройка атаки «Барселоны» была плоха – вялая, мало времени с мячом, у Месси 0 ударов за матч. Но из двух попаданий в створ выжали три мяча, и такое тоже бывает. 

Судья мог назначать пенальти в ворота «Барселоны»? 

Проблема эпизодов в том, что они пограничные. Судья мог поставить пенальти, а мог не ставить после падений Винисиуса в штрафной в первом и втором таймах. Ракитичу тоже наступили на ногу на линии штрафной – за такое в матчах и «Реала», и «Барселоны» пенальти в ворота соперников назначали. Также защитники гостей зажали бедолагу Васкеса – тоже повод увидеть одиннадцатиметровый. 

Но сегодня испанская федерация футбола словно решила сделать откат к нулевой отметке – разрешали играть в Эль Класико по-мужски, не замечая даже серьезные поводы для решений, о которых позже бы спорили в любом случае. Так себе позиция для рефери, но «Реалу» и «Барселоне» она явно не мешала играть в свой футбол. И каталонцы оказались успешнее – еще и пенальти заработали, причем чистое, ведь Суарес оказался сегодня самым хитрым. 

Герои матча. Винисиус и тер Штеген 

Дембеле удачно сыграл при двух выпадах «Барселоны», Суарес – в своих двух эпизодах, но на статус полноценных героев матча наработали бразилец и немец. Молодой вингер сыграл крутой матч, но ему не повезло – ни пенальти не заработал, ни гол не забил. А тер Штеген просто такой, как обычно – немецкий голкипер сейчас входит в список лучших голкиперов планеты. Сам Нойер сейчас не в такой форме, как Марк-Андре. Спаситель «Барселоны» сыграл чисто и взял 2 сухарь в своем девятом Эль Класико. Редкое достижение! 

«Реал» заслуживал выйти в финал Кубка Короля? 

Логичный вопрос после такого Эль Класико, но вряд ли правильный. Ведь кому, как не «Реалу», знать, что «заслуженность» не учитывается в футболе. «Аякс» не заслуживал проиграть «сливочным» – проиграл, не получил минимум ничью. И у мадридского клуба в последнее время были матчи, где не заслуживали три очка – получали, а играли лучше – не могли попасть в ворота. 

А почему так происходит? Потому что Зидан словно заморозил время и постоянно играл один и тот же поединок, не замечая нерешенные проблемы «Реала». Перес тоже с открытым ртом смотрел на новые европейские кубки, а тем временем в Испании «Барселона» захватила оба ключевых турнира. Сегодня, когда каталонцы были плохи, а у «Реала» получалось играть первым номером хотя бы отрезками – ничего не изменилось. 

Каталонцы доминируют в Испании и могут получить пятую победу в Кубке Короля подряд. Хотя даже фанаты «Барселоны» сегодня не будут спорить, что их команде во многом повезло. Мастерства для таких сценариев хватает, но будь напротив не «Реал», а какая-нибудь «Рома» – счет мог быть 3:0 не в пользу гостей. А «Мадрид» не забил, и это первый пункт при анализе поражения для команды такого уровня – стоит начинать с себя любимых. 

Дальше можно рассказать о жестком арбитре, разрешившем играть грубо, или везучести плохо по своим меркам сыгравшей «Барселоны». Вот только ключевой пункт – первый. Если бы команда Солари забила каталонцам до перерыва и после с игры, мяч Суареса ничего не поменял бы. А не забили – каталонцы почувствовали кровь и добили соперника, которого громили не раз. «Реал» старался, старался, а победили тер Штеген, Дембеле и Суарес. «Реал» – хитрющая команда, но часто забывают, что их вечный враг – ровно такой же.

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Все комментарии
Michael Korenblioum
Michael Korenblioum
   651 / 886
28 февраля в 16:02
Автору надо было бы заняться беллетристикой. Описание матча никак не соответствует тому, что происходило на поле. Реал слабее практически во всех линиях. Темп игры определяла Барса, спокойно дожидаясь случая. Таких было три и Реал получил три гола. Странно только одно: почему Бэйл и Марсело просидели на скамейке.
Rex04
Rex04 ответил Ruslan3132
   362 / 886
28 февраля в 15:49
Игры нет а счёт 3-0 разгромлены....
BARCDJIN
BARCDJIN
   81 / 886
28 февраля в 14:14
Наверно если мы 6 голов забьем эти девчята будут говорить что Реал был сильней и нам не повезло аж три раза..

аха-ах)
Lexand
Lexand
28 февраля в 13:49
Не понимаю, почему в статье всё время упоминается, что каталонцы сыграли плохо. Хороший матч они сыграли, да, могли и лучше, но соперник из высшей лиги и бежать в атаку, сломя голову, себе дороже, осторожность и Барсу спасла и немного Реал усыпила
ДобряK
ДобряK
   230 / 886
28 февраля в 11:44
Результат радует, но не игра. Защита проходной двор, как только противник включает скорости, начиная атаковать, в защите паника, растерянность, благо вратарь сыграл без ошибок. Хотя, если бы игроки Реала играли порасторопней, то вряд ли и он смог бы помочь в одиночку, с такой защитой, которая не играла, а беспомощно наблюдала. Во втором тайме сыграло футбольное правило, не забиваешь ты-забивают тебе. 0:3, не отражает действительную ситуацию, которая была в этом матче. А ситуация для Барселоны плачевная, с такой игрой надеяться на что-то существенное в ЛЧ не стоит. Максимум-это 1\4 финала. В Примере успех возможен только потому, что другие играют ещё хуже. Вальверде разочаровывает всё больше и больше, нет главного, командной игры. На классе отдельных футболистов и везению далеко не заедешь. Вальверде, похоже, не видит проблем в защите, никаких кардинальных мер не принимает.

Несколько слов о Суаресе, сколько в его адрес было оскорблений,от болельщиков Барселоны в последнее время, как будто это не игрок нашей команды, а какой-то злейший, подлый враг Барселоны. Я неоднократно это писал в его защиту, выложу только отрывок из своего последнего комментария, который я писал одному из болельщиков Барселоны:


....Игрок отличный, многие его после каждой оплошности мгновенно критикуют, но в упор не хотят замечать, сколько он выручает в критических, ответственных ситуациях, когда на кону результат матча, но всегда замечают его косяки, когда эти косяки особо не влияют на результат. У Суареса есть одна очень хорошая, качественная футбольная черта характера - это максимально собраться в критический для команды момент, и зарешать в этом матче...... (01.02.2019 год. 17:40) Этот комм.был написан до этого матча! 2-я страница моих комментариев.

ВСЕМ ДОБРА!
ESPANOL
ESPANOL
   288 / 886
28 февраля в 11:33
Если обьективно рассуждать, то нужно признать, что Реал, до гола, особенно в первом тайме, играл, как в лучшие свои годы. Жесткий прессинг, нагнетание темпа, мелкий фол при срыве атаки и молниеносное возвращение назад. Венисиус очень хорош, нужно признать, но я вспоминаю приход в Барсу Неймара и тогда все пророчили тоже ему великое будущее. Хватило на два сезона. Затем заматерел чуток и появились вольяжность, жадность до мяча, а самое противное, чем страдают все бразильцы, Симуляция и постоянные падения. Кстати, вчера Венисиус тоже уже начал страдать этой болезнью. Если не излечится, то ничего хорошего не получится, а станет он просто хорошим нападающим, каких в Европе десятки. Мне, кстати, очень нравится другой новичек Реала, очень грамотный, техничный и талантливый парень. На месте болельщиков Реала я бы не расстраивался. Соллари нужно не дергать и дать поработать, он все правильно делает и постепенно ставит игру команды. Вчера мне Реал очень понравился и я не удивлюсь, если в субботу мы потеряем очки.
Теперь о Барсе. Такое впечатление, что футбол игрокам надоел. Вчера особого желания бегать, у игроков Барселоны, я не видел, все делалось, как в замедленном темпе, с натугой и ленью. Было такое впечатление, что результат матча их не особо волнует, проиграем, ну и ладно, ничего страшного. У игроков Реала глаза горели, а у барселонцев в глазах читалась мечта о том, чтобы матч быстрее закончился. Ленгле в каждой игре косячит и не дорабатывает, наблюдая пассивно со стороны с любопытством, забьют его команде гол или нет в этот раз. Полный ноль! Пике тоже часто стал позиции терять, являясь в ключевых моментах сторонним наблюдателем в своей штрафной. Роберто мне никогда не нравился, бестолковый игрок! Даже Бускетс вчера был еще более медлительным, чем обычно. Дембеле, несмотря на голевую передачу, отыграл плохо, часто терял мяч и тянул одеяло на себя. Лео свое дело сделал, оттянул на себя двух, трех человек и Суаресу стало проще. Я даже думаю, что это было задуманно заранее, учитывая, что Месси наелся в предыдущей игре. Не хватало Умтити, с ним в обороне спокойнее. До игры с Севильей у Барсы пропал фарт, из убойных позиций все мазали непонятно как. В игре с Севильей фарт вернулся и вчера его присутствие все увидели воочию.надолго ли он пришел? Посмотрим уже в субботу.
SDSPanther
SDSPanther ответил Ruslan3132
   349 / 886
28 февраля в 10:56
Поверь мне Дембеле еще себя покажет в Барсе .. Летом придет Де Йонг .... И обязательно еще кого нибудь купят .....А Реал будет бегать то за Мбапе то за Азаром или еще кого нибудь найдут а толку не будет....Купят и загубят так же как Бейла..... Ваш Винни Пух крутил крутил - А ТОЛКУ ???)))) Важен результат ....А он такой кубок вылетели , лига - врятли , ЛЧ даже не знаю )))))
No problem
No problem ответил SDSPanther
   40 / 886
28 февраля в 10:52
Бейла надо было сразу выпускать . Почему Марселло сидел ?????
Бейла надо выпускать на трансфер.
Умер как футболист он.
Тряпка.
No problem
No problem ответил Ruslan3132
   40 / 886
28 февраля в 10:51
нормально все будет братец )) Ты видел как Вини их оборону крутил на болте? ))) Семеду и Пике плакали уже на дрожащих ногах...Фортуна и Штеген были на стороне барсы в этот вечер. ..пацану 18 лет всего...все придет с возрастом! Я увидел потенциал Топ игрока, это важнее чем сиюминутный результат! Если Перес не загубит конечно с Солари, закупив стариков на его место. Обновлять нужно другие позиции, так не хватает свежей крови.
Опыта не хватает бразилу,зелень ещё,потенциал огромный.
Регилон хорош,но и он сырой ещё для Класико,их надо выпускать к минуте 60й.
Теперь точно нечего терять,в субботу надо выпускать Марса и Иско под Бенз-Винни.
Хамес.....Хамес нужен в таких матчах..
Ruslan3132
Ruslan3132 ответил No problem
   62 / 886
28 февраля в 10:39
Штеген и Винисиус угробили Реал. Ныть за пенку на Винни не стоит,могли забивать и с игры. Тень Роналду повисла над Бернабеу,Бенз говорит че сейчас он лидер атак. Солари-долбоящер. Суббота...... Х.з....
нормально все будет братец )) Ты видел как Вини их оборону крутил на болте? ))) Семеду и Пике плакали уже на дрожащих ногах...Фортуна и Штеген были на стороне барсы в этот вечер. ..пацану 18 лет всего...все придет с возрастом! Я увидел потенциал Топ игрока, это важнее чем сиюминутный результат! Если Перес не загубит конечно с Солари, закупив стариков на его место. Обновлять нужно другие позиции, так не хватает свежей крови.
Ruslan3132
Ruslan3132
   62 / 886
28 февраля в 10:37
Хотя даже фанаты «Барселоны» сегодня не будут спорить, что их команде во многом повезло.

Фанаты не будут, а глорье спорит. Я бы так не радовался на их месте, игры нет у Барсы такой уж, на везении далеко не вывезут. Встречались проблемный Реал и сыгранная вроде как Барса, которая проиграла по игре, но выиграла по счету.

Ладно, посмотрим дальше как сезон повернется. Реалу нужно многое менять, это не музей, экспонаты нужно обновлять.
SDSPanther
SDSPanther
   349 / 886
28 февраля в 10:35
Бейла надо было сразу выпускать . Почему Марселло сидел ?????
No problem
No problem
   40 / 886
28 февраля в 10:28
Штеген и Винисиус угробили Реал.
Ныть за пенку на Винни не стоит,могли забивать и с игры.
Тень Роналду повисла над Бернабеу,Бенз говорит че сейчас он лидер атак.
Солари-долбоящер.
Суббота......
Х.з....
viv
viv
   74 / 886
28 февраля в 10:19
Барса на классе отгрузила трешечку....
25процентный клоун
25процентный клоун ответил SDSPanther
   3 / 886
28 февраля в 10:12
я только про оборону...
SDSPanther
SDSPanther ответил 25процентный клоун
   349 / 886
28 февраля в 10:10
Так что Реал свои ПОЛУМОМЕНТЫ НЕ ИСПОЛНИЛ ????)))) Лучше такие полумоменты как ты говоришь , чем улыбаясь от боли валяться как тряпка зарабатывая левые пенальти на командах середняках )))))
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Funny_Smailik
   3 / 886
28 февраля в 09:57
видимо не смотрел вчера матч,где ты увидел двор проходной у Реала? как раз таки наоборот проходной у барсы ,но не залетало. у барсы всегда проходной ,но это факт а не минус и они знают об этом.
Суарес на классе реализовал полумомент и это единственный гол с игры ,так чтотникакого проходного двора
25процентный клоун
25процентный клоун
   3 / 886
28 февраля в 09:53
Месси худший вчера
Funny_Smailik
Funny_Smailik
   293 / 886
28 февраля в 09:27
Автор типичный глор сливок. Повезло? Расскажи лучше как Реал два финала ЛЧ с Атлетико выиграл, гол Рамоса на добавленной минуте и послематчевые пенальти, что это если не везение? А дырка Кариус, два нелепых гола пропустивший, везение? Один гол дурняк в футболе может быть, но ТРИ, Карл! Это система! У Реала защита проходной двор, не Барса так другие забьют, как ЦСКА. Так что пусть защиту и центр усиливают, а не на везение уповают. Ей, Богу, как французы в 1812м, им говорят Кутузов тактикой вас бил, а они -нет, это мол зима. Смешные чудаки :)
sir_Alex
sir_Alex
   102 / 886
28 февраля в 09:06
Победа на классе, без шума и пыли)))
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   113 / 886
28 февраля в 08:57
Барселона опять унизила Реал в Мадриде. Надеюсь, и Аякс выбьет их из ЛЧ. Это не так уж сложно, учитывая, что без ручных судей Переса Реал очень слаб.
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   219 / 886
28 февраля в 08:44
Реал уже не тот! ЦСКА их сломал!
Rex04
Rex04
   362 / 886
28 февраля в 08:44
Хаха Мадрид.....опять разгром на Сантьяго Бернабеу...)₽₽
13 RUS
13 RUS
   155 / 886
28 февраля в 08:17
Молодцы
Hamman
Hamman
   278 / 886
28 февраля в 08:12
Сработало самое главное правило футбола - не забиваешь ты, забивают тебе! Создав 1.5 момента Барселона выиграла матч. Не без везения конечно, но как говорится - везёт тому кто везёт!
Счёт не по игре, но счёт на табло.
Не думаю что игроки плохие, скорее тренер не уровня. Бейлу нужно давать играть, чтобы он на поле выходил с позитивными эмоциями. Также как и Марсело с Асенсио. Это уже сложившиеся игроки с умением и опытом. А Васкеса использовать как Зидан - джокером. Винисиус талантище без вопросов, но .. сырой он ещё для ответственности в таких матчах. Выпускать его нужно было на второй тайм. Лично я отдал бы предпочтение для старта тройке Асенсио Бензема Бейл, а с минуты 60й выпустил Винисиуса и Васкеса. Марсело стоило выпустить на один тайм хотя бы, в его пользу ОПЫТ и острота в атаке.
Впрочем для всего этого есть главный тренер, но он на мой взгляд был вчера самым слабым звеном команды...
SDSPanther
SDSPanther ответил Roman73
   349 / 886
28 февраля в 07:28
Случайность былабы 1:0 ....А это называется закономерность .... Это тебе не на левых пенальти выйграть , как некоторые это делают.
GKN
GKN
   434 / 886
28 февраля в 06:58
Время Р уходит
Roman73
Roman73
   299 / 886
28 февраля в 06:36
Начнём с конца, Суарес был худшим на поле, вторым худшим был Месси.
Барса нанесла всего 4 удара, один в створ. У Реала было с пяток голевых моментов.
Худшая игра Барсы за сезон. Качество футбола надо оценивать не по счёту.
Сегодня на поле доминировала случайность.
Футбол.
112910415
112910415
   69 / 886
28 февраля в 05:14
кто же сомневался, что Реал - сильная команда?
но этого оказалось маловато...
Real_Naiman
Real_Naiman
   883 / 886
28 февраля в 04:15
Как я и говорил пройграли. Надеялса но разгромили.
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