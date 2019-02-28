«Реал» старался, но «Барселону» не впечатлили

28 февраля 2019, 02:04

«Сливочные» старательно гоняли врагов в ответном поединке полуфинала Кубка Испании… А к чему это привело – на «Соккер.ру».

«Реал» перед ответной игрой против «Аякса» ждет еще одно Эль Класико в чемпионате, а «Барселоне» проще – их ответный поединок с «Лионом» состоится через две недели. Так что для Солари было крайне важно и угадать с основой, и правильно сыграть в Кубке Короля против извечного врага, чтобы был базис для подготовки к следующим непростым играм.

Как видите, не получилось, хотя вели себя хозяева правильно. Если в первом выездном матче «Реал» был осторожен и смог сдержать неоднозначных в этом сезоне каталонцев, и даже забил выгодный выездной мяч, то сегодня в родных стенах, где не так давно проиграли «Жироне», отбегали до перерыва намного сильнее. Инициатива исходила от «сливочных» – в первом тайме счет по ударам был 6:1 (и 2:0 по точным выстрелам).

Также, если бы матч судил арбитр предыдущего поединка «Реала», то мы бы увидели пенальти в ворота гостей после падения Винисиуса в штрафной площади. Но рефери задал британскую планку борьбы – позволял очень грубые фолы и долго не наказывал никого желтыми карточками. Правда, поначалу не складывалось впечатление, что судья работает на одну из команд, ведь шалили обе стороны.

Не видели четкого футбола, хотя от этого Эль Класико лишь выиграло, ведь получилось алогичным. «Реал» и «Барселона» сейчас не в идеальной форме, но благодаря этому мы увидели много ошибок и достаточно интересных подходов. Фолы поначалу убивали темп – грубили сразу, как только назревала опасность И Бензема зря не забил в первом тайме – не смог принять сложный мяч и сразу ударить мимо вратаря, не заставил каталонцев испугаться.

А так и после перерыва «Барселона» сделала то, что проворачивала не один раз, хотя в основном с помощью не Дембеле и Суареса, а Месси – они реализовали намеки на моменты, перечеркнув в целом очень приличную игру «Реала» в домашней игре на вылет.

Числа и факты после Эль Класико

- два удара в створ – три забитых мяча, классика жанра подобных матчей. «Реал» атаковал, атаковал, 13 выстрелов нанес, трижды заставил тер Штегена вступить в игру, и дважды было опасно, а в итоге две контратаки – одна с автоголом, и пенальти привели к домашнему разгрому;

- «Барселона» в шестой раз подряд вышла в финал Кубка Короля, и это рекорд всех времен. Предыдущие пять финалов принесли четыре трофея (30 кубков всего). А единственный, кто не пустил к нужным медалям, был «Реал». Но теперь «Барселона» снова фаворит финала;

- Месси провел 40 Эль Класико. До рекорда Мануэля Санчиса осталось три поединка, хотя у Лионеля пока есть серьезный конкурент – у Рамоса сегодня был 41 матч против «Барселоны» в составе «Реала». Но Лионель моложе – будет рекордсменом. И является талисманом, ведь с ним на поле у каталонцев всего 12 поражений в 40 Эль Класико;

- «Реал» не проигрывал в 34 из 38 матчах Кубка Короля до этого вечера. То есть в целом у команды было немного плохих матчей в турнире, но «Реал» всегда нарывался на соперников, которые оставляли его за бортом до финала. Теперь этим оппонентом стала «Барселона» – «сливочным» традиционно не везет в Кубке, ведь они не были в финале с 2014 года;

- до этого поединка на «Сантьяго Бернабеу» в матчах «Реала» и «Барселоны» в 7 из 8 случаев мы видели «тотал больше 2.5», и сегодняшний матч не подвел ожидания – футбол получился веселым, и хотя скорее ждали голы в те и другие ворота, отметку в три мяча за вечер прошли, как в большинстве случаев;

- «Барселона» уступила «Реалу» по количеству атак. Но в плохой для себя вечер не отстала по владению мяча, точности пасов, количеству обводок и перехватам мяча. «Реал» имел небольшой перевес по большинству компонентов, кроме ударов, но каталонцы хорошо окопались – 14 выносов гостей указывают на то, кто атаковал чаще.

Эффективность (везучесть) вечера. Атака «Барселоны»

Луис Суарес играет плохо в этом сезоне. Уругваец и в роли Бензема смотрится неважно, то есть не играет ради Месси так, как Карим ради Роналду в прошлом. Дембеле сегодня тоже ничем не отметился до первого гола – Усман сорвал созданный игроками «Реала» момент до перерыва, а потом растворился на поле.

Также не удивительно, что Месси против «Реала» не сыграл так, как против «Севильи». Любому футболисту сложно выдать два подряд таких феноменальных представления. Кроме того, хотя Лионель и рекордсмен Эль Класико всех времен, и «Мадрид» среди его любимых соперников, к работе против аргентинца готовились. Но упустили из виду, что Дембеле и Суарес могут создать голы из ничего.

По факту тройка атаки «Барселоны» была плоха – вялая, мало времени с мячом, у Месси 0 ударов за матч. Но из двух попаданий в створ выжали три мяча, и такое тоже бывает.

Судья мог назначать пенальти в ворота «Барселоны»?

Проблема эпизодов в том, что они пограничные. Судья мог поставить пенальти, а мог не ставить после падений Винисиуса в штрафной в первом и втором таймах. Ракитичу тоже наступили на ногу на линии штрафной – за такое в матчах и «Реала», и «Барселоны» пенальти в ворота соперников назначали. Также защитники гостей зажали бедолагу Васкеса – тоже повод увидеть одиннадцатиметровый.

Но сегодня испанская федерация футбола словно решила сделать откат к нулевой отметке – разрешали играть в Эль Класико по-мужски, не замечая даже серьезные поводы для решений, о которых позже бы спорили в любом случае. Так себе позиция для рефери, но «Реалу» и «Барселоне» она явно не мешала играть в свой футбол. И каталонцы оказались успешнее – еще и пенальти заработали, причем чистое, ведь Суарес оказался сегодня самым хитрым.

Герои матча. Винисиус и тер Штеген

Дембеле удачно сыграл при двух выпадах «Барселоны», Суарес – в своих двух эпизодах, но на статус полноценных героев матча наработали бразилец и немец. Молодой вингер сыграл крутой матч, но ему не повезло – ни пенальти не заработал, ни гол не забил. А тер Штеген просто такой, как обычно – немецкий голкипер сейчас входит в список лучших голкиперов планеты. Сам Нойер сейчас не в такой форме, как Марк-Андре. Спаситель «Барселоны» сыграл чисто и взял 2 сухарь в своем девятом Эль Класико. Редкое достижение!

«Реал» заслуживал выйти в финал Кубка Короля?

Логичный вопрос после такого Эль Класико, но вряд ли правильный. Ведь кому, как не «Реалу», знать, что «заслуженность» не учитывается в футболе. «Аякс» не заслуживал проиграть «сливочным» – проиграл, не получил минимум ничью. И у мадридского клуба в последнее время были матчи, где не заслуживали три очка – получали, а играли лучше – не могли попасть в ворота.

А почему так происходит? Потому что Зидан словно заморозил время и постоянно играл один и тот же поединок, не замечая нерешенные проблемы «Реала». Перес тоже с открытым ртом смотрел на новые европейские кубки, а тем временем в Испании «Барселона» захватила оба ключевых турнира. Сегодня, когда каталонцы были плохи, а у «Реала» получалось играть первым номером хотя бы отрезками – ничего не изменилось.

Каталонцы доминируют в Испании и могут получить пятую победу в Кубке Короля подряд. Хотя даже фанаты «Барселоны» сегодня не будут спорить, что их команде во многом повезло. Мастерства для таких сценариев хватает, но будь напротив не «Реал», а какая-нибудь «Рома» – счет мог быть 3:0 не в пользу гостей. А «Мадрид» не забил, и это первый пункт при анализе поражения для команды такого уровня – стоит начинать с себя любимых.

Дальше можно рассказать о жестком арбитре, разрешившем играть грубо, или везучести плохо по своим меркам сыгравшей «Барселоны». Вот только ключевой пункт – первый. Если бы команда Солари забила каталонцам до перерыва и после с игры, мяч Суареса ничего не поменял бы. А не забили – каталонцы почувствовали кровь и добили соперника, которого громили не раз. «Реал» старался, старался, а победили тер Штеген, Дембеле и Суарес. «Реал» – хитрющая команда, но часто забывают, что их вечный враг – ровно такой же.