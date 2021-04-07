Без Левандовски, но с Мбаппе. Сравниваем составы «Баварии» и ПСЖ

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вчера, 13:15

Узнайте, у кого кадровое преимущество накануне повторения футбольного финала.

С августа есть перемены. ПСЖ теперь тренирует не Тухель, а команда из Франции стала чаще проигрывать в чемпионате. Но разница в командном мастерстве между соперниками сохранилась, ведь «Бавария» — живая машина.

Вот только травма Левандовски, проблемы Боатенга (уже подписали Упамекано), коронавирус у Гнабри и конфликты Флика с Салихамиджичем позволяют парижанам помечтать о реванше из двух сложных матчей.

И на первый план выходит исполнительское мастерство. ПСЖ не был удобным соперником для «Баварии» в финале. И на кого может положиться Почеттино сегодня после серии поражений от прямых конкурентов по Лиге 1?

Вратари

Нойер vs Навас

Увлекательный баттл, ведь исторически Нойер, конечно же, выше. Но мы оцениваем этот сезон в Лиге чемпионов и в национальных лигах, форму игрока и его важность. И здесь оказывается, что Кейлор такой же крутой, как Мануэль. У Нойера 86.5% отраженных ударов против 85.1% в пользу костариканца в ЛЧ . Нойер руководит защитой «Баварии» и прекрасно играет ногами, но и без Наваса ПСЖ ничего в этой дуэли не светит.

Результат: ничья.

Защитники

Керер vs Павар

В составе «Баварии» достаточно французов, но и в заявке ПСЖ найдете немца, помимо Дракслера. Тило Керера звали в сборную Германии, но в последних матчах не светился. А вот Павар – чемпион мира и основной правый защитник команды Дешама. Даже если мысленно заменить Керера на Флоренци (у итальянца коронавирус), то имя победителя не изменится. Бенжамен – один из самых сильных правых защитников мира.

Результат: победа «Баварии».

Зюле vs Маркиньос

Если бы Нойер был доволен обороной, то скуповатые немцы никогда не заплатили бы 40 млн евро за Упамекано. Но плох ли Зюле? Скорее невезучий, ведь отдает от игры Николаса обреченностью Васина. Немец не вырос в великого защитника, будучи добротным. А вот Маркиньос после ухода Тиаго Силвы стал капитаном ПСЖ , смена тренера ничего не изменила. Бразилец выделяется в линии защиты ПСЖ .

Результат: победа ПСЖ .

Алаба – Кимпембе

Пусть Кимпембе обретает статус человека, что дорос до сборной Франции, Алаба – суперзвезда футбола, которому «Реал» готов платить невероятно много денег. «Бавария» поссорилась с Давидом на переговорах с его упрямым агентом Захави, но это не значит, что австриец сыграет плохо. Он должен управлять защитой команды, и если сравнивать мастерство и опыт, то в этой паре победитель очевиден.

Результат: победа «Баварии».

Эрнандес vs Курзава

Сам факт, что слева в обороне у ПСЖ сразу четыре человека – Митчел, Диалло, Бернат и Курзава, подсказывает, что у француза Эрнандеса больше шансов вырвать победу в этой дуэли. Тем более, чемпион мира воспользовался травмой Дэвиса и вернулся в основу. Лукас также выходит в старте сборной Франции, чего не скажешь о Курзава. Не сказать, что 28-летний бек ПСЖ плохой футболист, но он слабее, чем 25-летний коллега.

Результат: победа «Баварии».

Полузащитники

Коман vs Ди Мария

Историческая значимость Анхеля не обсуждается. Тащил в финалы ЛЧ «Реал» и ПСЖ . Неудачно выступил в МЮ – до сих пор переключает канал, если попадается трансляция матча «дьяволов». Зато доказал мастерство, когда в Бразилии завел среднюю сборную Аргентины в финал ЧМ . И сейчас в неплохом состоянии. Воспитанник ПСЖ Коман часто играет за «Баварию», но уходит без голов и ассистов. А вот Анхель помогал делом. Опыт и форма говорят за Ди Марию.

Результат: победа ПСЖ .

Киммих vs Эррера

Поскольку не будет Паредеса (перебор желтых) и Верратти (коронавирус), то Почеттино надо доверять Эррере. Классный хавбек, но не один из лучших на планете прямо сейчас, в отличие от Киммиха. Немец создал 4 гола в ЛЧ , еще 12 – в Бундеслиге. У него фантастическая точность передач, успевает разрушать и созидать. И что показательно – Йозуа не сбавил, потеряв напарника Алькантару.

Результат: победа «Баварии».

Горецка vs Гуйе

У немцев нет чистого опорника. Играют высоко и агрессивно, а когда обороняются, то помогает выносливость Киммиха и мышцы Горецки. Не сказать, что без мяча «Бавария» прекрасная, ведь у Нойера хватало работы. Но в конкретной паре добротному Гуйе сложно противопоставить многое человеку, который сказочно провел последний календарный год. Леон на голову выше, чем был раньше. Забивает, пасует, открывается, отбирает мяч. Гуйе старательный, но не того калибра.

Результат: победа «Баварии».

Мюллер vs Неймар

Томас всеобщий любимчик. Ветеран не просто весельчак, но и естественный чемпион. Неймар — представитель классической бразильской школы, которому не хватает стабильности, а Мюллер типично делает разницу в счете, как легендарные немцы, но остается собой. Сложно сравнивать, но если опираться на показатели в ЛЧ , то у Неймара 6 голов, у Мюллера – гол и ассист. Видно, что беспечный бразилец старается именно в ЛЧ , Мюллер крут в Бундеслиге, так что ставим знак равенства.

Результат: ничья.

Дэвис vs Мбаппе

Канадец, учитывая травмы и коронавирус у Гнабри, скорее всего, сыграет в атаке. Умеет, практикует, дубль за сборную Канады сделал. Сегодня шанс Дэвиса напомнить о себе не только в «Тик-токе». Альфонсо выбила из колеи травма, пора вернутся. Как и Мбаппе – Килиан после роскошной игры на «Камп Ноу» пару раз побаловал публику во Франции, но потом слабо сыграл в матчах за сборную и провалился против «Лилля». И все-таки он феномен, побил бы любого левого вингера «Баварии».

Результат: победа ПСЖ .

Нападающие

Сане vs Кин

Не исключен выход Чупо-Мотинга – бывшего игрока ПСЖ , ведь Левандовски пропустит матчи против парижан. Жаль, ведь для «Баварии» это самый важный игрок. Гнабри ждали на позиции ложного форварда, но заболел. Значит, у Сане появился шанс вспомнить времена работы с Гвардиолой, который любит запутывать соперников, не используя номинального форварда. Кин, к слову, тоже игрок фланга, переучивается в Париже, и получается с переменным успехом.

Результат: ничья.

Главные тренеры

Флик – Почеттино

Если Маурисио пройдет «Баварию», а затем выиграет ЛЧ , то поставим его рядом с Фликом. А пока Ханси выше. Собрал коллекцию трофеев, чемпион мира, как и многие, кто сегодня примет участие в игре. А Почеттино повезло с отставкой Тухеля. У него есть шанс показать себя в ПСЖ , но пока получается с переменным успехом. Хотя учтите, что на ненавистную экс-игроку «Эспаньола» команду Месси он ПСЖ настроил правильно.

Результат: победа «Баварии».

Счет баттла. «Бавария» — ПСЖ – 9:6

За победу – один балл, за ничью – по одному. Разрыв есть, но не критический. Если учитывать лишь игроков, то разница 8:6. Получили в этом счете отражение финала ЛЧ – если бы ПСЖ забил, то могли дойти до серии пенальти, где всякое случается. И уроки «Барселоны» немцы должны учесть, без Левандовски немцы будут другими.