Сменщик Нойера – в «Баварии», Депай отказал МЮ, «Арсенал» нашёл замену Мудрику. Топ-клубы активны на зимнем рынке

1674311882

вчера, 17:38

Гранды проводят точечное усиление.

Главная трансферная бомба уже разорвалась – «Челси» перехватил Мудрика у «Арсенала» и выложил «Шахтёру» запрашиваемые 70+30 миллионов евро. Но на этом сделки не заканчиваются, европейские топ-клубы провернули еще несколько сделок.

Мемфис Депай – в «Атлетико»

Предыдущий сезон в составе «Барселоны» для голландского нападающего сложился удачнее. Сейчас наложились обстоятельства – в первую очередь поддерживать форму помешала травма. Из-за нее Мемфис пропустил больше месяца и в общей сложности отыграл лишь 2 матча чемпионата Испании, забив 1 гол. Да и основной опцией в атаке на долгосрочной основе Депай вряд ли бы стал – летом «сине-гранатовые» подписали элитного исполнителя Роберта Левандовского, конкурировать с ним не представлялось возможным.

В итоге с декабря зашла речь о возможном уходе голландского форварда. Сообщалось, что против расставания с ним выступает главный тренер каталонцев Хави – он понимает ситуацию в клубе и осознает, что в условиях финансовых проблем найти другого игрока на острие для глубины скамейки будет проблематично. Все сводилось к тому, насколько выгодным окажется предложение и станет ли требовать продажи сам Мемфис.

Особый интерес к нападающему был в Англии – «Челси» рассматривал голландца как возможность усиления атакующей группы (в итоге взяли Фелиша), также был вариант с «Ньюкаслом» (были готовы заплатить 20 млн евро). Слухи отправляли Депая в уже знакомый МЮ – те отказались от варианта с Фелишем и готовы были обсудить сделку по форварду «Барсы».

По итогу удалось договориться с мадридским «Атлетико». В сделку также было включено первоочередное право выкупа вингера «матрасников» Янника Карраско.

«Арсенал» взял вингера для ротации

Леандро Троссард пополнил состав «канониров», перейдя из «Брайтона». Большую роль в этом трансфере сыграла неудачная попытка заполучить Михаила Мудрика. Украинец был главной трансферной целью лондонцев на зимнее окно. «Шахтёр», осознавая это, сразу стал диктовать свои условия и потребовал сумму, близкую к той, что заплатил «Ман Сити» за Грилиша. «Канониры» постепенно увеличивали предложение и даже дошли до 100 миллионов евро, когда в переговоры включился «Челси». Но «горняки» дали согласие «синим» на приобретение молодого вингера.

«Арсеналу» срочно потребовалось искать замену – именно так селекционеры клуба обратились к варианту с Леандро Троссардом. Такую сделку никак нельзя отнести к трансферам на перспективу – бельгийцу уже 28 лет, в сравнении с Мудриком этот переход – менее выгодный с игровой точки зрения.

С помощью Троссарда «канониры» хотя бы увеличат пространство для ротации состава – до его прихода профильным левым вингером был один Габриэл Мартинелли. Рано или поздно это привело бы к большим проблемам. Леандро сможет подменять Габи – теперь «пушкари» способны играть на несколько фронтов и давать Габи отдохнуть.

«Бавария» нашла замену Нойеру

Трансфер Янна Зоммера в «Баварию» вряд ли бы стал возможен, если бы был здоров Мануэль Нойер. Но немец после провала на чемпионате мира еще и сломал ногу, катаясь на лыжах.

Немецкий гранд приступил к поиску альтернативы – до конца сезона Нойер на поле вряд ли появится, на этот отрезок требовался качественный голкипер, чтобы за последний рубеж можно было не волноваться.

Одним из первых появился слух об интересе к Доминику Ливаковичу, который со сборной Хорватии стал бронзовым призером ЧМ . Помимо него отслеживали Эмилиано Мартинеса – аргентинец силен ментально, хорош на 11-метровых ударах и стал чемпионом мира с национальной командой. Запасным вариантом оставался возрастной голкипер «Пари Сен-Жермен» Кейлор Навас.

Странно, что боссы «Баварии» решились на полноценный трансфер Зоммера. Швейцарцу уже 34 года, а немецкому гранду нужна скорее смена поколений на этой позиции, чем второй возрастной вратарь. К тому же у Нойера уже есть преемник – мюнхенцы подписали Александера Нюбеля свободным агентом, сейчас он ушел в аренду в «Монако». И немцам тоже было бы проще арендовать Янна – после возвращения Мануэля швейцарский вратарь будет больше не нужен, да и сам футболист вряд ли согласится на роль второго номера.

Форвард для «Вест Хэма»

У «молотобойцев» сильнейшие проблемы с реализацией – подопечные Дэвида Мойеса еще недавно боролись за еврокубки, но теперь идут на 18-й строчке. В результативности потерял ямайский нападающий «Вест Хэма» Майкл Антонио – после трех сезонов кряду с 10 мячами в текущем чемпионате он забил лишь дважды.

Потенциальную проблему «железные» попробовали решить еще летом, но купленный Джанлука Скамакка провел первую часть чемпионата на одном уровне с Антонио. В зимнее трансферное окно боссы «Вест Хэма» предприняли новую попытку найти качественного завершителя, чтобы выбраться из пике, — подписали Дэнни Ингса. 30-летний англичанин провел свои лучшие сезоны за «Саутгемптон», но в текущем чемпионате Англии успел отличиться 6 голами в 18 матчах.