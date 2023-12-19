Роскошный вечер Роналду и поход Месси в качалку. Самое интересное из соцсетей

Выбрали для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.
В семье защитника «Барселоны» Рональда Араухо ожидается пополнение.
Форвард «Интера» Маркус Тюрам похвастался стильным ожерельем.
Лионель Месси с женой сходили в тренажерный зал.
Дэвид Бекхэм провел день с дочерью Харпер Севен.
Футболист «Ювентуса» Федерико Кьеза сделал предложение своей девушке Люсии.
Она и попадает в нашу рубрику «Девушка дня».
Голкипер «Ростова» Сергей Песьяков провел фотосессию в душе со своей женой.
Хавбека «Бетиса» Иско сложно узнать на этом фото.
Нападающий «Галатасарая» Мауро Икарди получил награду от GQ.
Милота дня. Сходство Неймара и его дочери Мави.
Криштиану Роналду устроил роскошный вечер для своей девушки Джорджины.
Полузащитник «Арсенала» Жоржиньо сделал предложение своей спутнице. После этого точно уедут из Англии?
Защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани тоже решил жениться.
Сложно узнать, но это полузащитник «Аль-Насра» Марцело Брозович.
А Эмерик Ляпорт встретил льва.
На этом наш выпуск завершен. Одевайтесь теплее, друзья! Берите пример с полузащитника «Ливерпуля» Харви Эллиота.
будет же он дочерью рисковать...?!
будет же он дочерью рисковать...?!
Искал рядом с Ляпортом льва - не нашёл. А вот лигра на фото заметил 🤔 Брозович что в жизни, что на фото - одно лицо. 😁 Ну а в целом обзор получился ну уж слишком каким-то свадебным.
Искал рядом с Ляпортом льва - не нашёл. А вот лигра на фото заметил 🤔 Брозович что в жизни, что на фото - одно лицо. 😁 Ну а в целом обзор получился ну уж слишком каким-то свадебным.