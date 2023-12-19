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Роскошный вечер Роналду и поход Месси в качалку. Самое интересное из соцсетей

вчера, 08:32
Роналду
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Все комментарии
shur
shur ответ Kenas Ter-Aristakessian (раскрыть)
вчера в 22:12
...такое ощущение, что под ними должна быть страховка,какая нибудь натянутая сетка, а так стрёмно , не по себе становится, не
будет же он дочерью рисковать...?!
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 15:56
Пожалуй, не буду брать пример с Эллиота, две части тела, которые в первую очередь нужно защищать от холода, как раз не защищённые совсем - голова и ноги, на которых резиновая подошва, а внутри по последней молодёжной моде, вероятно, нет носок.

Искал рядом с Ляпортом льва - не нашёл. А вот лигра на фото заметил 🤔 Брозович что в жизни, что на фото - одно лицо. 😁 Ну а в целом обзор получился ну уж слишком каким-то свадебным.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 12:49
Месси - профессиональный спортсмен. Где он дрищ-то? Как он мог первый раз в жизни в качалку зайти?
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
вчера в 12:48
Джорджина, канеш, лет на 35 выглядит.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Kenas Ter-Aristakessian (раскрыть)
вчера в 11:55
Главное дочь прихватил.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 11:31
Не соглашусь с тобой, не стоит осуждать Месси, пусть целуется с кем хочет, может, ему нравятся аргентинские комики)
АРМЕЕЦ__06
АРМЕЕЦ__06 ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 11:27
И что тебе дает когда ты оскорбляешь его? Я понимаю если по делу или по каким то футбольным причинам.
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 11:22
Девушке Криша всего 28? Думал ей больше 40
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 11:04
Гном такой дрищ, наверно первый раз в качалку пришел. Даже жена мускулистей его. А как тренер пялистся на его жену, впрочем гному это не интересно ведь он предпочитает когда мужики целуют его в шею. Жена ему только для прикрытия. А вот Рон с Джорджиной красивая пара, счастья им!!
Рой Макай
Рой Макай ответ D1cemvn (раскрыть)
вчера в 11:00
Какой опасности? Обычный павильон, создающий оптическую иллюзию. В Москве тоже подобное место есть.
D1cemvn
D1cemvn ответ Kenas Ter-Aristakessian (раскрыть)
вчера в 10:37
Да это явно туристический фото-спот со всеми техниками безопасности) Не совсем же он отбитый дочь подвергать опасности ради фотки
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 09:44
Бекхэму не страшно там сидеть?
Гость
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