Состав «Барселоны» из последней совместной игры за клуб Месси, Неймара и Суареса. Где они сейчас

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вчера, 19:00

Согласно последним слухам, Неймар рассматривает возможность перехода в «Интер Майами». Там он может вновь сыграть за одну команду с Лионелем Месси и Луисом Суаресом.

У бразильца истекает контракт с «Аль-Хилялем» в конце сезона, и, похоже, он собирается уйти после двух лет, которые запомнились лишь тем, что футболист постоянно был в лазарете. Прошло почти 10 лет с тех пор, как знаменитый трезубец «MSN» помог «Барселоне» взять требл в сезоне 2014/15, и восемь лет с тех пор, как они в последний раз играли друг с другом за одну команду.

Что же стало с тем составом «Барселоны»? Последним матчем Месси, Суареса и Неймара в составе каталонцев стал поединок против «Реала», тогда команда победила со счетом 3:2, это был товарищеский матч. Хотя некий статус эта игра имела – проходила в рамках Международного кубка чемпионов, если вы помните о таком турнире. Играли во Флориде.

Давайте посмотрим, где игроки из того состава «Барселоны» находятся сейчас.

Яспер Силлессен

Бывший основной голкипер сборной Нидерландов провел три года в «Барселоне», но он редко появлялся на поле, поскольку был дублером Марка-Андре тер Штегена.

Силлессен покинул «Барселону» в 2019 году и присоединился к «Валенсии» за 35 миллионов евро. Он изо всех сил пытался оправдать такой солидный трансфер, но не получилось – ушел в «Бреду» всего за 1 млн евро через три года. В настоящее время 35-летний ветеран вернулся в Испанию, где выступает за «Лас-Пальмас».

Алейш Видаль

«Барселона» сделала ряд сомнительных приобретений во время правления Хосепа Марии Бартомеу, и хотя Видаль ни в коем случае не был одним из худших, но он точно не добился большого успеха. Игрок сборной Испании так и не стал достойным преемником Дани Алвеса, оказавшись позади Серхи Роберто. Видаль вернулся в «Севилью» в 2018 году, но в этом клубе не смог добиться особого успеха после возвращения. Алейш официально не объявлял о завершении карьеры, но он находится без клуба с тех пор, ушел из «Эспаньола» после их вылета в Сегунду в 2023 году. Видалю уже 35 лет. Возможно, что он больше в футбол на профессиональном уровне играть не будет.

Жерар Пике

Этот защитник определенно вошел в историю «Барселоны» и сборной Испании, но Жерара сопровождали скандалы вне футбольного поля. Сначала он долгое время был вместе с певицей Шакирой, а потом расстался с ней довольно ярко. Постил о том, что Неймар остается в «Барселоне», а тот в итоге ушел в ПСЖ . Жерар оставался в каталонской команде до тех пор, пока не повесил бутсы на гвоздь, объявив о завершении карьеры в ноябре 2022 года. Теперь он занимается различными бизнес-проектами и мечтает стать президентом «Барселоны».

Самюэль Умтити

На тот момент Умтити все еще считался одним из лучших молодых центральных защитников в мировом футболе. Он провел свой лучший сезон в карьере, когда играл за «Барселону» в кампании 2017/18. Помог сборной Франции победить на чемпионате мира в 2018 году. К сожалению, постоянные травмы сделали свое дело. Теперь 31-летний француз может завершить карьеру — «Лилль» не собирается платить ему зарплату и хочет избавиться от игрока.

Жорди Альба

После 11 лет и более 400 матчей за «Барселону» Альба попрощался с клубом своего детства в 2023 году, завоевав свой шестой чемпионский титул Ла Лиги. Летом того же года он ушел из сборной Испании. В настоящее время он играет со своими друзьями за «Интер Майами». 35-летний футболист изначально подписал 18-месячный контракт с клубом МЛС , но затем стороны решили продлить соглашение – в этом году еще попылит за клуб.

Серхио Бускетс

Эта история похожа на то, как развивалась карьера Альбы. Победы в составе «Барселоны» — потом переезд в США , чтобы стать частью «банды Месси». И Серхио в этом году тоже будет защищать цвета «Интер Майами».

Андрес Иньеста

Легендарный футболист объявил о завершении карьеры в прошлом году. Иньеста покинул «Барселону» еще в 2018-м, после чего провел целых пять лет в японском клубе «Виссел Кобе», а потом еще примерно сезон в ФК «Эмирейтс» из ОАЭ . Сейчас Андрес готовится стать тренером.

Иван Ракитич

Проведя свои пиковые годы с «Барселоной», Ракитич совершил романтическое возвращение в «Севилью» в 2020 году, где сумел выиграть еще один титул Лиги Европы. Потом отправился на заработки в Саудовскую Аравию, а теперь играет в родной Хорватии за «Хайдук».

Лионель Месси

Невероятно, но уход из «Барселоны» нельзя назвать негативным для Лионеля. Ведь именно после переезда в Париж он стал чемпионом мира. Болельщики каталонской команды могут горевать из-за ухода своего кумира, но Месси, вероятно, ни о чем не жалеет. Теперь он готовится красиво завершить карьеру в США – в составе «Интер Майами» и, возможно, после ЧМ -2026.

Луис Суарес

У Суареса тоже достаточно кинематографическая история после ухода из «Барселоны». Говорят, что Рональд Куман решил сообщить о том, что Луису придется искать новый клуб, с помощью телефонного звонка. Суарес ответил – перешел в «Атлетико» и выиграл чемпионат Испании. Потом поколесил по Южной Америке и поехал к старому другу Месси. Сейчас регулярно забивает за «Интер Майами» и готовится именно там завершить карьеру.

Неймар

Если брать историю Месси, то, как мы предполагаем, он не жалеет об уходе из «Барселоны», поскольку взял главный трофей в своей жизни. Неймар же после ухода из каталонского клуба заработал столько денег, сколько хватит, наверное, даже его правнукам, чтобы вести красивый образ жизни. Из тени Лионеля он не вышел, но зато заработал.