Линия букмекеров
Фаворит этой встречи у экспертов — «Сельта». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.15. Вероятность ничьи оценивается в 3.10, а поражение доступно по котировке 3.80.
Пропускают матч
«Сельта»: Мальо Уго — Травма колена.
«Хетафе»: Хайме Мата — Травма плеча.
Форма команд
На данный момент «кельты» на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Городские» отстают на 7 очков.
За последние пять матчей «Хетафе» и «Сельта» набрали соответственно 5 и 4 очка. Разница мячей -1 и -2 в пользу хозяев.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Сельта»: 1.13 — 1.09, дома 1.31 — 1.31.
«Хетафе»: 0.91 — 1.16, в гостях 0.50 — 1.38.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 2:1.
Пять очных встреч
Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (0:3, 1:0, 1:1, 0:0, 0:1).
Команды обменивались забитыми голами в одной из последних пяти игр между собой (0:3, 1:0, 1:1, 0:0, 0:1).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал меньше (2.5)» с коэффициентом 1.57.