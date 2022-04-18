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вчера, 21:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Сельта». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.15. Вероятность ничьи оценивается в 3.10, а поражение доступно по котировке 3.80.

Пропускают матч

«Сельта»: Мальо Уго — Травма колена.

«Хетафе»: Хайме Мата — Травма плеча.

Форма команд

На данный момент «кельты» на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Городские» отстают на 7 очков.

За последние пять матчей «Хетафе» и «Сельта» набрали соответственно 5 и 4 очка. Разница мячей -1 и -2 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Сельта»: 1.13 — 1.09, дома 1.31 — 1.31.

«Хетафе»: 0.91 — 1.16, в гостях 0.50 — 1.38.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 2:1.

Пять очных встреч

Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (0:3, 1:0, 1:1, 0:0, 0:1).

Команды обменивались забитыми голами в одной из последних пяти игр между собой (0:3, 1:0, 1:1, 0:0, 0:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал меньше (2.5)» с коэффициентом 1.57.