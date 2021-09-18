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«Алавес» — «Осасуна». Прогноз на матч Примеры (18.09.2021)

сегодня, 01:00

«Алавес» примет «Осасуну» в рамках очередного тура Примеры. Матч запланирован на 18 сентября 2021 года и состоится в 22:00 по Москве. Эти клубы в нынешнем сезоне не впечатляют, скорее наоборот, расстраивают. «Алавес» может сделать то, что напрашивалось несколько сезонов — вылететь в Сегунду. Клуб выступает просто отвратительно. Букмекеры Фонбет представили котировки на игру.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.093.152.63
Фонбет 3.00 3.10 2.55
Мелбет 3.15 3.20 2.59
1XBET 3.15 3.20 2.59
BetBoom 3.07 3.07 2.62

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Осасуна», поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.55. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.10 или на победу «Алавеса» по 3.00.

Форма команд

«Алавес» расположился в этом сезоне на последней строчке в турнирной таблице. В активе испанского клуба ни одного балла. Команда проиграла три стартовых матча. В этих трех матчах «Алавес» пропустил восемь мячей и забил всего один гол. Удивительно, но один забитый мяч пришелся на поединок против «Реала», в ворота других команд «Алавес» пока не забивал. «Алавес» является кандидатом на вылет уже второй сезон, команда не может выдержать темп Примеры.

«Осасуна» набрала пять баллов и находится на 11-й строчке в турнирной таблице. Нельзя сказать, что этот клуб играет ужасно. «Осасуна» играет как может, но многое не получается. Клуб выиграл один поединок, дважды играл вничью и проиграл в одном матче. У команды в активе четыре забитых и шесть пропущенных. Нынешний сезон команда может закончить в середине таблицы. Сейчас «Осасуна» находится в неплохой форме и может побороться за победу в этом матче.

Информация для ставок

  • «Осасуна» выиграла один поединок из последних пяти
  • «Алавес» проиграл три матча кряду
  • «Осасуна» пропустила семь голов в последних пяти матчах

Прогноз

«Алавес» — аутсайдер в этом матче. Команда не побеждает три игры кряду и пропускает в каждом поединке. Стоит присмотреться к ставке на то, что хотя бы одна команда не забьет и «Осасуна» победит по коэффициенту 3.70. В победу «Осасуны» верится больше, как и в то, что только этот клуб отметится забитым мячом.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 1.54 2.65
1XBET 1.54 2.65
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