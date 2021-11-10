Азербайджан – Люксембург. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (11.11.2021)

Интересную встречу двух аутсайдеров группы подарит нам очередной тур европейской квалификации на чемпионат мира. Азербайджан примет на своем поле сборную Люксембурга. Предлагаем вам ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.
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1 : 3
завершен
11 ноября 2021, 20:00
четверг
Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является Азербайджан. Команда играет домашний поединок, поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.65. Победа сборной Люксембурга оценивается в 2.9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.05.
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2 – 1.91. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2 можно по коэффициенту 1.89. На вариант «обе забьют» можно поставить по коэффициенту 2.33.
Форма команд
Сборная Люксембурга не смогла в конечном итоге навязать борьбу за выход в плей-офф квалификации и просто доигрывает турнир. Команда набрала только шесть очков в шести поединках и отстает от второй позиции на 10 пунктов. Матч с Азербайджаном станет хорошим поводом порадовать своих болельщиков на собственном стадионе. Последние два матча сборной Люксембурга завершились поражениями от Португалии (0:5) и Сербии (0:1).
Сборная Азербайджана откровенно провалила квалификацию и идет на последнем месте в группе, набрав всего одно очко. Главной проблемой коллектива является слабая защитная линия, но и реализация моментов оставляет желать лучшего. В прошлой игре Азербайджан проиграл Сербии (1:3), а ранее уступил сборной Ирландии (0:3).
Информация для ставок
- Сборная Азербайджана выиграла только один матч из последних десяти во всех турнирах, а Люксембург одержал две победы
- Азербайджан забивал только в двух из последних семи домашних матчей за последнее время
- Семь из десяти последних матчей Люксембурга завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- Три из пяти последних матчей между сборными завершились ничейным результатом
Прогноз
Обе сборные уже не претендуют на выход из группы, а потому постараются сыграть в свое удовольствие. Предполагаем, что команды не выявят победителя, но смогут отметиться голами в ворота друг друга. Рекомендуем сделать ставку на ничейный результат в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 3.05.