Азербайджан – Люксембург. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (11.11.2021)

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10 ноября 2021, 16:53

Интересную встречу двух аутсайдеров группы подарит нам очередной тур европейской квалификации на чемпионат мира. Азербайджан примет на своем поле сборную Люксембурга. Предлагаем вам ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является Азербайджан. Команда играет домашний поединок, поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.65. Победа сборной Люксембурга оценивается в 2.9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.05.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2 – 1.91. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2 можно по коэффициенту 1.89. На вариант «обе забьют» можно поставить по коэффициенту 2.33.

Форма команд

Сборная Люксембурга не смогла в конечном итоге навязать борьбу за выход в плей-офф квалификации и просто доигрывает турнир. Команда набрала только шесть очков в шести поединках и отстает от второй позиции на 10 пунктов. Матч с Азербайджаном станет хорошим поводом порадовать своих болельщиков на собственном стадионе. Последние два матча сборной Люксембурга завершились поражениями от Португалии (0:5) и Сербии (0:1).

Сборная Азербайджана откровенно провалила квалификацию и идет на последнем месте в группе, набрав всего одно очко. Главной проблемой коллектива является слабая защитная линия, но и реализация моментов оставляет желать лучшего. В прошлой игре Азербайджан проиграл Сербии (1:3), а ранее уступил сборной Ирландии (0:3).

Информация для ставок

Сборная Азербайджана выиграла только один матч из последних десяти во всех турнирах, а Люксембург одержал две победы

Азербайджан забивал только в двух из последних семи домашних матчей за последнее время

Семь из десяти последних матчей Люксембурга завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Три из пяти последних матчей между сборными завершились ничейным результатом

Прогноз

Обе сборные уже не претендуют на выход из группы, а потому постараются сыграть в свое удовольствие. Предполагаем, что команды не выявят победителя, но смогут отметиться голами в ворота друг друга. Рекомендуем сделать ставку на ничейный результат в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 3.05.