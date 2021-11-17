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«Черноморец» — «Динамо». Прогноз на матч УПЛ (19.11.2021)

17 ноября 2021, 01:37

Пятнадцатый тур откроется игрой в Киеве, куда «Черноморец» перенес свой домашний поединок с «Динамо». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на данную встречу.

Украина. Премьер-Лига 2021/2022
Черноморец
Динамо
1 : 6
завершен
19 ноября 2021, 20:30
пятница
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
25.157.731.12
Мелбет 35.00 8.80 1.09
1XBET 29.00 9.60 1.09
BetBoom 22.00 7.60 1.13

Ставки букмекеров

В этой игре букмекеры без колебаний отдали абсолютное предпочтение киевскому клубу. Поставить на победу «Динамо» с форой (-2) можно по коэффициенту 1.55, в то время как загрузить на успех номинально домашней команды предлагают по 3.6 в БК Мелбет. Ничейный результат порадует выигрышем по интересному коэффициенту 9.6.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.66 за ТБ 3 и ТМ 3 по коэффициенту 2.2. Исход «обе забьют» можно выбрать также по коэффициенту 3.

Форма команд

«Черноморец» покинул зону вылета благодаря фантастической победе в последнем туре над «Рухом» со счетом (4:3). Команда также расписала нулевую ничью с полтавской «Ворсклой». Такие результаты должны предать уверенности перед игрой с грандом украинского футбола.

Киевляне в крайнем туре УПЛ на своем поле уступили полтавской «Ворскле» (1:2) и позволили донецкому «Шахтеру» потеснить их с первой строчки в таблице. Туром ранее коллектив отправился в Мариуполь и смог минимально переиграть одноименную команду со счетом (3:2).

Информация для ставок

  • «Черноморец» одержал победу в одном из семи крайних поединков
  • «Динамо» проиграло трижды в шести последних матчах
  • Восемь из девяти минувших очных встреч завершались результатом «обе забьют»
  • Три из четырех крайних игр «Динамо» закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Прогноз

Смеем предположить, что нас ждет обмен голами в этом матче. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 3 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.43 1.54 1.99 1.81
Мелбет 2.60 1.49
1XBET 8.70 1.07
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Gahi
Gahi
17 ноября в 04:58
Победа команды Динамо в этом матче и тотал больше 2,5. Удачи
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