«Черноморец» — «Динамо». Прогноз на матч УПЛ (19.11.2021)

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17 ноября 2021, 01:37

Пятнадцатый тур откроется игрой в Киеве, куда «Черноморец» перенес свой домашний поединок с «Динамо». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на данную встречу.

Ставки букмекеров

В этой игре букмекеры без колебаний отдали абсолютное предпочтение киевскому клубу. Поставить на победу «Динамо» с форой (-2) можно по коэффициенту 1.55, в то время как загрузить на успех номинально домашней команды предлагают по 3.6 в БК Мелбет. Ничейный результат порадует выигрышем по интересному коэффициенту 9.6.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.66 за ТБ 3 и ТМ 3 по коэффициенту 2.2. Исход «обе забьют» можно выбрать также по коэффициенту 3.

Форма команд

«Черноморец» покинул зону вылета благодаря фантастической победе в последнем туре над «Рухом» со счетом (4:3). Команда также расписала нулевую ничью с полтавской «Ворсклой». Такие результаты должны предать уверенности перед игрой с грандом украинского футбола.

Киевляне в крайнем туре УПЛ на своем поле уступили полтавской «Ворскле» (1:2) и позволили донецкому «Шахтеру» потеснить их с первой строчки в таблице. Туром ранее коллектив отправился в Мариуполь и смог минимально переиграть одноименную команду со счетом (3:2).

Информация для ставок

«Черноморец» одержал победу в одном из семи крайних поединков

«Динамо» проиграло трижды в шести последних матчах

Восемь из девяти минувших очных встреч завершались результатом «обе забьют»

Три из четырех крайних игр «Динамо» закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Прогноз

Смеем предположить, что нас ждет обмен голами в этом матче. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 3 в букмекерской конторе Мелбет.