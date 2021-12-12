«Черноморец» — «Металлист 1925». Прогноз на матч УПЛ (12.12.2021)

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сегодня, 11:14

Футбольный клуб «Черноморец» в рамках 18-го тура Высшего украинского дивизиона примет гостей из Харькова. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

При определении фаворита встречи у букмекеров возникли проблемы, они выставили практически равные котировки. Поставить на победу «Металлиста 1925» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.88. В случае победы «Черноморца» зайдет коэффициент 2.5. В ничью можно поверить по коэффициенту 3.4.

На тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 2.05. Низовой исход матча (тотал меньше 2.5) можно взять по коэффициенту 1.8. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Черноморец» давненько не побеждал и поражение за поражением оставляют одесситов в зоне вылета. В прошедших турах коллектив пытался навязать борьбу командам из верхней части турнирной таблицы, но ничего не смог сделать с «Динамо» (1:6), «Десной» (0:1) и «Днепром-1» (1:3).

«Металлист 1925» не знает вкуса побед с середины октября и в последнем туре перед перерывом желает прервать затянувшуюся серию поражений и порадовать своих болельщиков. Харьковчане не забивают уже в четырех матчах и крайние два тура завершили проигрышами от «Руха» (0:2) и «Колоса» (0:1).

Информация для ставок

«Черноморец» проиграл три поединка кряду

У «Металлиста 1925» шесть поражений подряд

Минувшая очная встреча завершилась победой «Металлиста 1925» (3:2)

Три из четырех последних матчей «Черноморца» завершились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Прогноз

В этом поединке нет явного фаворита и очень трудно казать, кто будет владеть преимуществом и в итоге победит. Рискнуть и сделать ставку на ничью можно по коэффициенту 3.4 можно в букмекерской конторе Мелбет.