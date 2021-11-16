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Чили — Эквадор. Прогноз на матч квалификационного раунда ЧМ-22 (17.11.2021)

16 ноября 2021, 15:27

Сборные Чили и Эквадора готовятся провести очную встречу в рамках квалификационного раунда ЧМ-22. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч в Южной Америке.

Отбор ЧМ-2022. Южная Америка
Чили
Эквадор
0 : 2
завершен
17 ноября 2021, 03:15
среда
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.923.254.97
Фонбет 1.80 3.45 4.85
Мелбет 1.81 3.51 5.17
1XBET 1.81 3.51 5.17
BetBoom 1.92 3.20 4.55

Ставки букмекеров

Фаворитом противостояния букмекеры выбрали сборную Чили. Поставить на победу команды можно по коэффициенту 1.80. Ничейный исход оценивается в 3.45, а победа Эквадора в 4.85.

Форма команд

Сборная Чили находится на четвертой строчке в турнирной таблице. В активе этой команды — 16 баллов. Чилийцы выиграли четыре поединка, столько же раз играли вничью и проиграли в пяти встречах. У Чили 15 забитых и 14 пропущенных голов в нынешнем отборе.

Эквадор расположился на третьей строчке в турнирной таблице. В активе этой сборной — 20 баллов. Команда выиграла шесть поединков, дважды играла вничью и проиграла в пяти матчах.

Информация для ставок

● Эквадор не проигрывает три поединка кряду
● Сборная Чили выиграла три матча подряд
● У сборной Эквадора четыре забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке можно присмотреться к ставке на «ничейный исход или победа Эквадора» по коэффициенту 2.00. Гости очень хороши в последних матчах и находятся в турнирной таблице выше своего оппонента. Чили будет сложно.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.93 1.95 1.52 2.66 1.23 4.46
Мелбет 1.50 2.68
1XBET 1.56 2.49
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Все комментарии
Gahi
Gahi
16 ноября в 22:01
Победа сборной команды Чили в этом матче. Удачи
shlomo
shlomo
16 ноября в 19:10
Чилийцам будет не просто
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