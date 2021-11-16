Чили — Эквадор. Прогноз на матч квалификационного раунда ЧМ-22 (17.11.2021)

Сборные Чили и Эквадора готовятся провести очную встречу в рамках квалификационного раунда ЧМ-22. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч в Южной Америке.
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0 : 2
завершен
17 ноября 2021, 03:15
среда
Ставки букмекеров
Фаворитом противостояния букмекеры выбрали сборную Чили. Поставить на победу команды можно по коэффициенту 1.80. Ничейный исход оценивается в 3.45, а победа Эквадора в 4.85.
Форма команд
Сборная Чили находится на четвертой строчке в турнирной таблице. В активе этой команды — 16 баллов. Чилийцы выиграли четыре поединка, столько же раз играли вничью и проиграли в пяти встречах. У Чили 15 забитых и 14 пропущенных голов в нынешнем отборе.
Эквадор расположился на третьей строчке в турнирной таблице. В активе этой сборной — 20 баллов. Команда выиграла шесть поединков, дважды играла вничью и проиграла в пяти матчах.
Информация для ставок
● Эквадор не проигрывает три поединка кряду
● Сборная Чили выиграла три матча подряд
● У сборной Эквадора четыре забитых мяча в трех последних матчах
Прогноз
В этом поединке можно присмотреться к ставке на «ничейный исход или победа Эквадора» по коэффициенту 2.00. Гости очень хороши в последних матчах и находятся в турнирной таблице выше своего оппонента. Чили будет сложно.