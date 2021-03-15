«Кьево» — «Фрозиноне». Прогноз на матч Серии B (16.03.2021)

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вчера, 23:24

29-й тур второго по силе чемпионата Италии подарит нам увлекательное противостояние, где «Кьево» примет на своем поле «Фрозиноне». Предлагаем вам прогноз на матч и обзор ставок в букмекерских конторах.

Ставки букмекеров

«Кьево» в данном матче считается фаворитом. Поставить на победу хозяев в БК Мелбет можно по коэффициенту 2.05. На победу гостей коэффициент составляет 4.1. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по коэффициенту 3.1.

Букмекеры не верят, что матч будет результативным, поэтому коэффициент на ТБ 2.5 составляет 2.26. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.64.

Форма команд

«Кьево» на данный момент занимает седьмое место в чемпионате, а результаты команды оставляют желать лучшего. За последние пять матчей команда выиграла всего один поединок и потеряла несколько позиций в Серии B. Коллектив имеет шансы на плей-офф, но для этого требуется наладить игру и показывать стабильные результаты. В последних двух турах «Кьево» проиграли «Лечче» (2:4) и «Виченце Виртус» (1:2).

«Фрозиноне» находится в середине турнирной таблицы (10-е место). Коллектив выиграл лишь один матч из последних пяти. Клуб сохраняет шансы побороться за плей-офф, но для этого команде придется выигрывать практически все матчи до завершения сезона. В прошлом туре «Фрозиноне» проиграл «Брешии» (0:1), а немного ранее обыграл на выезде «Козенцу» (2:1).

Информация для ставок

· «Кьево» проиграл пять из последних шести матчей в чемпионате.

· «Фрозиноне» выиграл всего два матча из последних десяти.

· «Кьево» выиграл последние пять домашних матчей против «Фрозиноне».

· Три последних выездных матча «Фрозиноне» закончились тоталом больше 2.5 мячей.

Прогноз

«Кьево» находится в плохой форме, но коллектив должен собраться, чтобы продолжить борьбу. Исходя из статистики, рекомендуем сделать ставку на победу хозяев в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составляет 2.05.