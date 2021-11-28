«Колос» – «Верес». Прогноз на матч УПЛ (28.11.2021)

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28 ноября 2021, 14:49

В рамках 16-го тура высшего дивизиона Украины встретятся «Колос» и «Верес». Предлагаем ознакомиться с прогнозами на матч и обзором ставок букмекеров.

Ставки букмекеров

Букмекеры не определились с явным фаворитом этой встречи, но небольшое предпочтение отдают хозяевам. На победу «Колоса» линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 2.3. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.34, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.15.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.05. Букмекеры также предлагают ТМ 2.5 по коэффициенту 1.77. Ставка на «обе забьют» идёт по коэффициенту 1.9.

Форма команд

«Колос» наконец-то прервал серию из пяти поражений подряд и смог набрать долгожданные очки в копилку. Коллектив в минувших турах провел выездные игры с «Десной» и «Минаем» и добыл четыре балла, оформив победу (1:0) и ничью (1:1). После 15 поединков команда находится на 10-м месте и продолжает непростой путь продвижения вверх по таблице.

«Верес» завершил первый круг уверенной победой, сохранив при этом свои ворота в неприкосновенности, пострадал от ровенчан «Металлист 1925» (2:0). Эта победа позволила клубу занять седьмую строчку в турнирной таблице и укрепить свои позиции в преддверии зимней паузы.

Информация для ставок

«Колос» смог одержать лишь одну победу в крайних семи матчах

Четыре последних поединка с участием «Вереса» завершились результатом «обе забьют – нет»

Минувшая очная встреча завершилась нулевой ничьей

Шесть из семи последних игр «Колоса» закончились ТМ 2.5

Прогноз

Это встреча, вероятно, не подарит нам яркого и красивого футбола, а будет наполнена самоотверженной борьбой и большим акцентом на оборонительные действия. Скорее всего, много голов здесь не увидим, поэтому предлагаем сделать ставку на ТМ 2.5 по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Мелбет.