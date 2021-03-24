Латвия – Черногория. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (24.03.2021)

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вчера, 06:26

В 1-м туре группы G европейского отбора ЧМ -2022 Черногория сыграет на выезде с Латвией. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на этот поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают Черногорию явным фаворитом этого матча. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.73, Победа Латвии оценивается в 6, а ничейный исход принесет выигрыш по коэффициенту 3.25.

Форма команд

Сборная Латвии никогда не считалась фаворитом в матчах против средних команд Европы. Эта сборная, как правило, побеждает небольшие команды, например, в матче Лиги Наций с Андоррой (5:0). Однако в поединке со сборной Черногории можно ожидать хорошей игры от латвийцев, иногда они действительно могут удивлять. Нельзя не отметить, что в последних матчах Латвия играет очень хорошо и часто забивает своим соперникам больше одного мяча.

Черногория, как и Латвия, удивляет в последних матчах. Эта сборная хорошо показала себя в Лиге Наций. В последних официальных поединках Черногория забивает не очень много, но при этом мало пропускает.

Информация для ставок

В последних пяти играх во всех турнирах Латвия забила десять мячей

Черногория не пропускала в трех из последних пяти матчей во всех турнирах

У Латвии одно поражение в пяти матчах во всех турнирах

Прогноз

В этом матче можно поставить сделать ставку «обе забьют» по коэффициенту 2.25. Еще одна актуальная ставка — ничья или победа Черногории — 1.13.