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Латвия – Черногория. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (24.03.2021)

вчера, 06:26

В 1-м туре группы G европейского отбора ЧМ-2022 Черногория сыграет на выезде с Латвией. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
5.813.171.83
Лига Ставок 6.00 3.35 1.75
Фонбет Live! 13.00 1.38 4.00
Мелбет 6.58 3.35 1.72

Ставки букмекеров

Букмекеры считают Черногорию явным фаворитом этого матча. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.73, Победа Латвии оценивается в 6, а ничейный исход принесет выигрыш по коэффициенту 3.25.

Форма команд

Сборная Латвии никогда не считалась фаворитом в матчах против средних команд Европы. Эта сборная, как правило, побеждает небольшие команды, например, в матче Лиги Наций с Андоррой (5:0). Однако в поединке со сборной Черногории можно ожидать хорошей игры от латвийцев, иногда они действительно могут удивлять. Нельзя не отметить, что в последних матчах Латвия играет очень хорошо и часто забивает своим соперникам больше одного мяча.

Черногория, как и Латвия, удивляет в последних матчах. Эта сборная хорошо показала себя в Лиге Наций. В последних официальных поединках Черногория забивает не очень много, но при этом мало пропускает.

Информация для ставок

  • В последних пяти играх во всех турнирах Латвия забила десять мячей
  • Черногория не пропускала в трех из последних пяти матчей во всех турнирах
  • У Латвии одно поражение в пяти матчах во всех турнирах

Прогноз

В этом матче можно поставить сделать ставку «обе забьют» по коэффициенту 2.25. Еще одна актуальная ставка — ничья или победа Черногории — 1.13.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.91 1.96 1.50 2.70
Лига Ставок 1.84 1.97 1.48 2.65
Мелбет 1.50 2.66
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shlomo
shlomo
вчера в 07:47
Гости сильнее хозяев
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